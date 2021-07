Le début de course des 24 Heures de Spa fut particulièrement animé. Après le terrible carambolage survenu après 22 minutes de course qui impliquait Jack Aitken (Lamborghini Emil Frey n°114), Frank Perera (Lamborghini Emil Frey n°163), Davide Rigon (Ferrari Iron Lynx n°71) et Kévin Estre (Porsche Rutronik n°21) heureusement sans conséquence facheuse, c'est une grosse pluie qui redistribuait les cartes dans la deuxième heure de course, certains teams faisant preuve de perspicacité en s'arrêtant au bon moment tandis que d'autres se plantaient sur toute la ligne, comme l'Audi n°66 du Attempto Racing pilotée par Christopher Mies qui restait en piste alors que le tarmac était détrempé !

WRT a fait partie des écuries ayant fait le "good move" et l'Audi R8 LMS n°37 de Nico Müller, Robin Frijns et Dennis Lind s'installait en tête de la hiérarchie. Le bolide orange possédait une dizaine de secondes d'avance sur la McLaren 720S n°38 JOTA de Barnicoat-Bell-Wilkinson, surprise du début de course, et la Lamborghini Huracan n°63 orange1 FFF de Bortolotti-Caldarelli-Mapelli mais ces deux voitures ont profité pour anticiper leur arrêt peu avant le cap de la troisième heure.

C'est donc la voiture partie en pole, la Mercedes-AMG GT3 n°88 AKKA ASP de Marciello-Juncadella-Gounon, qui est 2ème avec 7 secondes de retard précédant la Mercedes-AMG GT3 n°89 AKKA ASP de Auer-Bogulavskiy-Fraga. Quatrième place pour la Mercedes-AMG GT3 n°4 HRT de Engel-Stolz-Abril devant la Lamborghini n°63 et la McLaren n°38. On retrouve ensuite l'Audi R8 LMS n°25 Saintéloc Racing de Winkelhock-Haase-Niederhauser, la Ferrari 488 n°51 Iron Lynx de Nielsen-Ledogar-Pier Guidi et la Mercedes-AMG GT3 n°57 Winward Racing de Grenier-Ellis-Ward.

La Porsche 911 GT3-R n°47 KCMG de Maxime Martin et Laurens Vanthoor, associés à Nick Tandy, pointait au 10ème rang au top horaire mais le Limbourgeois a écopé d'un drive through pour non-respect des limites de la piste. Partie en fond de grille, l'Audi R8 LMS n°32 WRT de Dries Vanthoor et Charles Weerts, épaulés par Kelvin Van der Linde, est remontée en 14ème place. Quatrième place en Silver et 22ème place absolue pour la Bentley Continental n°107 CMR sur laquelle doit rouler Ulysse De Pauw en soirée. Malheureusement, son équipier Nelson Panciatici a été épinglé pour non-respect des track limits. On note enfin le leadership en Pro-Am de la BMW M6 n°10 du Boutsen Ginion Racing avec le quatuor Ojjeh-Klingmann-Liebhauser-Zimmer.