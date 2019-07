Pour la première fois depuis 2015, c'est sous les hallebardes que le départ des 24 Heures de Spa 2019 fut donné. Quatre tours furent nécessaires pour laisser les concurrents enfin s'exprimer. Cela n'a pas empêché les premières neutralisations d'arriver.





Il y en a eu trois lors de ces 180 premières minutes de course avec l'immobilisation de la Bentley Continental n°109 de MacLeod-Morris, la sortie de Nick Foster sur la Ferrari 488 GT3 n°227 HubAuto Corsa mais surtout le gros carton aux Combes de Jean-Paul Buffin sur la BMW M6 n°37 3Y Technology qui entraîna un Full Course Yellow de plus d'une heure. Heureusement, le pilote et le commissaire sont indemnes. Peu après la relance, ce fut au tour de Ryan Ratcliffe (Bentley Continental n°31 Team Parker) de quitter la bonne trajectoire et finir dans les pneus à Stavelot. Et de quatre neutralisations, quatre !





Si le début de la course s'est résumé à un mano-à-mano entre le poleman Maro Engel (Mercedes-AMG n°4 Black Falcon) et Kévin Estre (Porsche 911 GT3-R n°20 GPX), c'est la Porsche 911 GT3-R n°998 de Pilet-Tandy-Makowiecki qui pointe en tête au cap des 3 heures de course. Nick Tandy est suivi comme son ombre par la Mercedes-AMG GT3 n°999 GruppeM de Buhk-Götz-Auer. Troisième position pour la Porsche 911 GT3-R n°20 GPX de Estre-Lietz-Christensen. Le quinté de tête est complété par la Lamborghini Huracan n°563 Orange1 FFF de Mapelli-Caldarelli-Lind et l'Audi R8 LMS n°66 Attempto Racing de Dontje-Schmid-Van der Linde.





La première Audi R8 LMS WRT, la n°1 de Frijns-Rast-Müller est 7ème. Le meilleur Belge est actuellement Laurens Vanthoor (Porsche 911 GT3-R n°117 KÜS Team75 Bernhard, 8ème) mais le Limbourgeois devra purger un drive through pour amélioration d'un secteur sous double drapeau jaune. Ce qui signifie qu'il sera relayé par Fred Vervisch (Audi R8 LMS n°25), remonté à la 10ème place. Dans les autres classes, l'Audi R8 LMS n°55 Attempto de Schothorst-Schothorst-Van der Linde, la Mercedes-AMG n°74 RAM Racing de Vos-Burke-Onslow Cole-Frankenhout et la Lamborghini Huracan n°29 Target de Lenz-Tomas-Constantini-Di Folco sont respectivement leaders en Silver Cup, Pro Am et Am Cup