Le principal fait de course était l'accrochage au virage de Bruxelles aux alentours de 19 heures entre deux favoris pour la victoire au scratch : l'Audi R8 n°32 WRT pilotée à ce moment-là par Charles Weerts et la BMW M6 n°34 Walkenhorst de Nick Catsburg. Si la béhèmme a pu repartir après une longue réparation au box, le bolide aux anneaux en restait là, la roue arrière-droite étant tordue. A 20 heures précises, l'autre BMW de Walkenhorst Motorsport, la n°35 de Pittard-Yelloly-Tomczyk, tapait le mur de pneus aux Combes. Si le coupé blanc parvenait à repartir sans trop de dégats, il n'y aura pas de 24e victoire du constructeur bavarois cette année.

Cinq marques sont aux cinq premières places, séparés seulement une dizaine de secondes qui plus est ! La Lamborghini Huracan n°63 du Orange1 Team FFF est montée en puissance au fil des tours pour finalement prendre la tête au coucher du soleil. Marco Mapelli, Andrea Caldarelli et Dennis Lind ont 7 secondes d'avance sur la Mercedes-AMG GT3 n°88 AKKA-ASP, le poleman Raffaele Marciello ayant réalisé un festival en début de course. Le coupé à l'étoile, désormais piloté par Felipe Fraga, est harcelé de toutes parts par la Porsche 911 GT3-R n°47 KCMG de Estre-Lietz-Christensen. Encore une fois, Kevin Estre a été bluffant pendant son relais en tournant plus vite que tout le monde.

La n°32 étant out, l'Audi R8 n°32 de Dries Vanthoor est à la quatrième place et est désormais la seule monture du Team WRT à pouvoir revendiquer la victoire à la régulière. Derrière la Ferrari 488 n°51 AF Corse de Calado-Pier Guidi-Nielsen, Fred Vervisch et ses équipiers Drudi et Niederhauser sont 6e. La Porsche 911 GT3-R n°98 ROWE Racing sur laquelle on retrouve Laurens Vanthoor a quant à elle entamé sa remontée et est 12ème. Top 15 pour la Bentley Continental n°3 K-PAX de Maxime Soulet et ses copains.

Barwell Motorsport est à la fête dans deux catégories. En Silver Cup, la Lamborghini Huracan n°78 de Kujala-MacDowall-Schandorff précède d'une dizaine de secondes la Mercedes-AMG GT3 n°5 de Afanasiev-Beretta-Piana. Troisième place pour la Mercedes-AMG GT3 n°89 AKKA-ASP de Hites-Fontana-Legeret. Baptiste Moulin (Lamborghini Huracan n°555 Orange FFF) et Adrien De Leener sont 7ème et 9ème.

En Pro-Am, leadership assez net de la Lamborghini Huracan n°77 de Mitchell-Collard-Collard-Machitski qui devance la Ferrari 488 n°93 Tempesta de Hui-Frogatt-Fisichella-Cheever et l'Aston Martin Vantage n°188 Garage59 de Maxime Martin et ses camarades. Malgré un drive through pour non-respect des limites de la piste, la BMW M6 n°10 Boutsen Ginion de Lessennes-Klingmann-Ojjeh-Vannelet se maintient au pied du podium provisoire.

La Porsche 911 GT3-R n°918 Herberth Motorsport de Seefried-Häring-Joos-Konstantinou mène en Am Cup devant la Lamborghini Huracan n°129 Raton Racing de Petit-Lenz-Constantini-Mauron. L'Audi R8 n°26 Saintéloc Racing de Grégory Paisse et Pierre-Yves Paque, et la Bentley Continental n°108 CMR de Stéphane Lémeret suivent à un et deux tours.