L'écrémage s'est poursuivi aux 24 Heures alors que le soleil s'est couché sur Spa-Francorchamps. Le principal fait de la soirée était l'abandon de Maxime Martin et ses compères de l'Aston Martin Vantage n°62 du R-Motorsport. Le jeune Matt Parry décrochait au virage de Stavelot pour finir dans les pneus. Si le Gallois parvenait à ramener la GT meurtrie à son box, c'était ensuite pour abandonner.





Guère de réussite non plus pour Laurens Vanthoor (Porsche 911 n°117 KÜS Team75 Bernhard) et Dries Vanthoor (Audi R8 LMS n°2 WRT), les deux frangins devant purger chacun un drive through suite à des erreurs de leurs équipiers. Quant à Maxime Soulet (Bentley Continental n°108), le chemin de croix se poursuit avec des problèmes de boîte et de volant.





Alors que la pluie faisait à nouveau son apparition, on décidait chez SMP Racing de rester aussi longtemps que possible en piste afin d'empocher les points de la 6ème heure de course. C'est donc la Ferrari 488 n°72 de Aleshin-Rigon-Molina qui mène au quart de la course devant la Lamborghini Huracan n°63 GRT de Engelhart-Bortolotti-Ineichen et la Mercedes-AMG n°88 AKKA-ASP de Schiller-Marciello-Abril.





Suivent la Mercedes-AMG n°4 Black Falcon de Buurman-Engel-Stolz, l'Aston Martin Vantage n°76 R-Motorsport de Lynn-Dennis-Kirchöfer, la BMW M6 n°42 Schnitzer de Edwards-Tomczyk-Farfus et la Honda NSX n°30 JAS de Baguette-Van der Zande-Farnbacher.





Leadership en Pro-Am de l'Aston Martin Vantage n°97 TF Sport de Thiim-Yoluc-Eastwood-Al Harthy, pourtant partie en fond de grille, imitée en Silver Cup par l'Audi R8 LMS n°5 Phoenix de Pareras-Schramm-Hutchinson et Am Cup par l'Aston Martin Vantage n°188 Garage 59 de Gunn-Harris-Goodwin-West.