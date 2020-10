Après la faillite de l'Audi R8 WRT de pointe, la n°31 de Dries Vanthoor, Kelvin Van der Linde et Chris Mies, la situation ne s'est toujours pas décantée tant les écarts restent serrés. Grâce des arrêts décalés de 25 minutes par rapport à la concurrence, Frédéric Vervisch a pu se payer le luxe de pointer en tête de la hiérarchie alors que les douze coups de minuit retentissent sur les 24 Heures de Spa-Francorchamps. Toutefois, l'Audi R8 n°66 Attempto Racing pilotée par le Courtraisien reculera logiquement dans la hiérarchie après son arrêt.

C'est la Mercedes-AMG GT3 n°88 AKKA-ASP de Marciello-Bogulavskiy-Fraga qui récupérera le commandement après le pitstop de Vervisch. La Benz de l'équipe de Jérôme Policand doit désormais se méfier de la Porsche 911 GT3-R n°98 ROWE Racing pilotée par Laurens Vanthoor, Earl Bamber et Nick Tandy. La 911 du Limbourgeois n'a cessé de monter en puissance et a désormais sa stratégie calquée sur celle de la Mercedes. S'étant arrêtée prématurément, la Lamborghini Huracan n°63 Orange1 FFF de Mapelli-Caldarelli-Lind est la troisième animatrice dans la lutte pour la victoire au classement général.

On retrouve également en embuscade la Ferrari 488 n°51 AF Corse de Pier Guidi-Nielsen-Calado et la Porsche 911 GT3-R n°47 KCMG de Estre-Lietz-Christensen. La Bentley Continental n°3 K-PAX de Maxime Soulet et cie, les Porsche 911 GPX de Pilet-Jaminet-Campbell et Dumas-Preining-Delétraz, la Honda NSX GT3 n°29 de Cameron-Van der Zande-Franbacher et la Ferrari 488 n°72 SMP Racing de Molina-Sirotkin-Rigon sont un peu plus loin.

Si Adrien De Leener (Porsche 911 n°56 Dinamic) a dû renoncer après le crash au Bus Stop de son équipier Andrea Rizzoli, Baptiste Moulin (Lamborghini Huracan n°555 Orange1 FFF) est remonté en 5ème position de la Silver Cup. La Lamborghini Barwell n°78 de Schandorff-Kujala-MacDowall et la Mercedes-AMG HRT n°5 de Piana-Haupt-Beretta continuent de s'escrimer en tête.

Maxime Martin et ses comparses (Aston Martin n°188 Garage59) ont pris la tête des opérations en Pro-Am. Relayé par Chris Goodwin, le Bruxellois doit néanmoins se méfier de la Ferrari 488 n°93 Tempesta Racing de Hui-Frogatt-Fisichella-Cheever et la Lamborghini Huracan n°77 Barwell de Mitchell-Collard-Collard-Machitski qui sont à moins d'une minute. La BMW M6 "Art Car" n°10 Boutsen Ginion de Lessennes-Klingmann-Ojjeh-Vannelet se maintient en 4ème position.

En Am Cup, après les abandons de deux GT3, dont l'Audi Saintéloc de Grégory Paisse et Pierre-Yves Paque sur accident, Stéphane Lémeret est assuré de terminer au moins 2ème sur la Bentley Continental n°108 CMR.