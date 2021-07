Comme quoi, il ne faut jamais perdre espoir. Moins de 24 heures plus tôt, John Wartique faisait part de sa déception de ne pas être repris dans l'équipage de la Ferrari 488 GT3 n°52 de l'équipe AF Corse lors des prochaines 24 Heures de Spa. Le Liégeois, qui court en Ferrari Challenge Europe cette année, est en effet classé "Silver" par la FIA et, même s'il n'a jamais couru en GT3 auparavant, ne pouvait donc pas être associé dans la catégorie Pro-Am à son compatriote Louis Machiels, gentleman driver "bronze", et surtout les deux pilotes "platinium" de pointe initialement annoncés qu'étaient James Calado et Andrea Bertolini.

Sauf qu'entre temps, le line-up de la Ferrari n°52 a changé et Calado a été remplacé par le brillant pilote italien Alessio Rovera qui est classé "Silver". Cela a permis de débloquer la situation et voilà Wartique au départ de ses premières 24 Heures de Spa !

"C’est tout simplement un rêve de gosse qui va se réaliser, commente à chaud John Wartique. La situation est assez particulière, car vu mon palmarès, et notamment mes participations en GP3 Series, en Porsche Supercup et dans le Ferrari Challenge Europe, je suis catalogué ‘Silver’ dans les courses de GT. Sauf que je n’ai jamais piloté une GT3, ce qui me permet en fait de profiter des avantages du statut de pilote ‘Bronze’. Une situation qui a séduit l’équipe AF Corse d’Amato Ferrari, avec laquelle notre équipe D2P en Ferrari Challenge Europe est liée. En début de semaine, le journaliste Joost Custers, proche de Louis Machiels, m’a téléphoné pour me dire que j’étais dans la ‘short list’ du team pour compléter l’équipage, et l’affaire a pu être bouclée ! Inutile de dire que je suis plus que ravi de cette issue. Vivement que la semaine des TotalEnergies 24 Hours of Spa commence…"

"La composition de l’équipage est de surcroît très intéressante, et j’imagine que des garçons comme Alessio Rovera et Andrea Bertolini ne seront pas là pour faire du tourisme, poursuit John Wartique. Mais une épreuve de 24 heures reste une épreuve de 24 heures. Tant de choses peuvent se produire, surtout avec la météo souvent capricieuse à Spa. J’espère dès lors que nous serons en mesure de revendiquer un podium en Pro-Am. Ce qui serait pour moi une véritable cerise sur le gâteau de ces 24 Heures de Spa !"

Un résultat d'envergure en Pro-Am serait en tous cas une belle récompense pour notre ancien représentant en GP3 et en Porsche Supercup qui fait partie des pilotes belges les plus attachants.