Le constructeur de Zuffenhausen conserve sa couronne dans les Ardennes à l’issue d’une course où les coups de théâtre furent légion…



Qui l’eut crû ? Ceux qui ont parié sur une victoire de la Porsche 911 n°98 sur ces 72es 24 Heures de Spa-Francorchamps ont dû toucher un beau petit pactole. Sur le papier, l’équipage composé de Nick Tandy, Earl Bamber et de notre Laurens Vanthoor est très alléchant. Mais les chronos timides réalisés lors des essais, avec par-dessus le marché un 20e et dernier chrono en super-pole, ne laissaient présager rien de bon. A vrai dire, les Porschistes avaient reporté leurs principaux espoirs sur la 911 KCMG du redoutable trio victorieux en 2019, Richard Lietz, Michael Christensen et ce diable de Kévin Estre.



(...)