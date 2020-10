Si Audi, Porsche, Mercedes, Ferrari et Lamborghini sont les marques les mieux représentées cette semaine, des exemplaires uniques sont engagés. Tout miser sur une seule carte reste évidemment très risqué.

Mais dans tous les cas, les trois marques concernées, qui n’auront qu’une seule GT3 pour défendre leurs couleurs pour cette édition 2020, ne seront pas là pour faire de la figuration.

Absente en 2019 à cause de la bisbrouille avec Garage59, McLaren effectue son retour à Spa-Francorchamps. Une 720S GT3 est alignée par l’équipe britannique Optimum, pour laquelle travaille notre compatriote Bas Leinders. Engagée en PRO, voir le bolide de Woking se battre pour le top 5 serait une sacrée surprise, même si on retrouve des valeurs sûres comme Rob Bell, Joe Osborne et Ollie Wilkinson.

Honda a suscité l’émoi en revenant dès 2018 avec sa NSX GT3. Une seule Ferrari nippone sera présente mais directement engagée par l’usine via son bras armé italien JAS Motorsport ! Bertrand Baguette ne fait pas partie du voyage, une fois n’est pas coutume. Dane Cameron, Renger Van der Zande et Mario Farnbacher auront la lourde tâche d’améliorer la belle 6e place acquise en 2019.

Toujours côté japonais, Lexus pourra à nouveau compter sur les Français de Tech1. Cette saison, la RCF GT3 a montré de très belles choses, sans pour autant concrétiser. Aurélien Panis, Thomas Neubauer et Timothé Buret se battront pour la victoire en Silver et peuvent allègrement briguer un top 10 au général.