Les choses sérieuses pour les participants aux 24 Heures de Spa 2021 ont réellement débuté ce jeudi matin à 10h50 avec la première séance d'essais libres. S'il y a encore loin de la coupe aux lèvres, Audi et le Team WRT ont immédiatement fait part de leurs prétentions avec le meilleur temps pour la R8 LMS n°32 que Dries Vanthoor et Charles Weerts partagent avec le Sud-Africain Kelvin Van der Linde. Dès son 3ème tour chronométré, la GT3 noire et blanche a signé le chrono de référence de la session en 2:19.037.

Deux autres GT3 allemandes complètent le Top 3 de la séance. A 291 millièmes, on retrouve la Porsche 911 GT3-R n°22 GPX Martini de Campbell-Bamber-Jaminet, le bolide actuellement en tête du GT World Challenge Endurance. Troisième chrono à 365 millièmes pour la Mercedes-AMG GT3 n°88 AKKA-ASP de Marciello-Gounon-Juncadella. On retrouve ensuite une autre Porsche 911 GT3-R, la n°54 Dinamic Motorsport de Cairoli-Bachler-Engelhart.

La première voiture non-teutonne est la Lamborghini Huracan GT3 n°63 Orange1 FFF de Bortolotti-Caldarelli-Mapelli, cinquième absolue. Sixième chrono pour la meilleure voiture de la Silver Cup, la Mercedes-AMG GT3 n°7 Toksport WRT de Besler-Tunjo-Petit-Dienst.

Suit la première BMW M6 GT3, la n°35 Walkenhorst Motorsport de Glock-Tomczyk-Neubauer, suivie de la Mercedes-AMG GT3 n°57 Winward Racing de Grenier-Ellis-Ward, la Mercedes-AMG GT3 n°69 RAM Racing de Collard-Collard-De Haan-Schiller (1ère Pro-Am) et la Lamborghini Huracan GT3 n°163 Emil Frey de Altoé-Perera-Costa.

17ème temps scratch et 2ème chrono Pro-Am pour la BMW M6 n°10 du Boutsen Ginion Racing (Ojjeh-Liebhauser-Zimmer-Klingmann), deux rangs devant la Porsche 911 GT3-R n°47 KCMG de Maxime Martin et Laurens Vanthoor. 33ème chrono et 7ème temps Pro-Am pour la Ferrari 488 n°52 AF Corse de John Wartique et Louis Machiels, devant la Bentley Continental n°107 CMR d'Ulysse De Pauw.

Les pré-qualifications des 24 Heures de Spa débuteront cet après-midi à 15h45 et se tiendront sur 60 minutes.