KCMG aura de sacrés arguments à faire valoir pour viser la victoire aux 24 Heures de Spa-Francorchamps les 29 juillet-1er août prochains. L'équipe battant le pavillon de Hong Kong, dirigée par Paul Ip, réunira trois vainqueurs du double tour d'horloge ardennais sur une de ses Porsche 911 GT3-R qui recevra inévitablement un soutien de l'usine.

Et, cocorico, deux des trois larrons sont Belges ! Ayant déjà montré de quoi il était capable sur une machine de Zuffenhausen avec le Frikadelli Racing aux 24 Heures du Ring et en VLN, Maxime Martin défendra pour la première fois les couleurs de Porsche avec le classement général comme objectif. Le Bruxellois, lauréat en 2016 avec BMW et Rowe Racing, sera épaulé par Laurens Vanthoor, tenant du titre et vainqueur auparavant de l'édition 2014 avec Audi et WRT. Le Limbourgeois connait bien le troisième homme puisqu'il s'agit de son compagnon de route en 2020 et donc aussi tenant du titre dans les Ardennes, le Britannique Nick Tandy. Rappelons que le gaillard a également accroché la victoire en LMP1 aux 24 Heures du Mans en 2015.

Il y aura donc pas moins de quatre victoires aux 24 Heures de Spa-Francorchamps réunies sur la Porsche bleue et blanche. L'autre voiture du team asiatique fera dans le traditionnel avec Josh Burdon, Alex Imperatori et Edoardo Liberati. Invaincue en Belgique depuis 2019, la marque allemande parviendra-t-elle à signer la passe de trois au coeur de l'été, avec Maxime et Laurens par dessus le marché ? Ce serait trop beau !