Les qualifications des 24 Heures de Spa 2021 ont réservé bien des surprises. Et pas des moindres. WRT a déjà pris un méchant coup sur la tête lors de la Q2. D'abord, l'Audi R8 LMS n°31 sortait au sommet du Raidillon dans les derniers instants de la séance, Ryuichiro Tomita provoquant un drapeau rouge. Le Japonais encaissait trop de dégâts et l'Audi blanche et fluo ne pouvait pas hélas pas continuer les qualifs, de quoi la condamner au fond de grille.

Mais dans sa cabriole, Tomita-san a guillotiné la voiture-soeur, la n°32 qui avait dominé les essais libres et les pré-qualifs ! Dries Vanthoor n'a pas pu compléter le moindre tour. Enfer et damnation pour celui qui fait équipe avec Charles Weerts et Kelvin Van der Linde ! Résultat, les R8 LMS n°32 et 31 partiront respectivement 55ème et 57ème samedi après-midi. Autant dire que les chances de victoire sont quelque peu revues à la baisse...

Mercedes en profitait pour placer son AMG GT3 la plus redoutable au sommet de la feuille de temps, la n°88 AKKA ASP de Raffaele Marciello, Jules Gounon et Dani Juncadella. Le redoutable trio, qui fait partie des grands favoris, a signé un chrono moyen en 2:18.433. Déjà très véloces sur un tour en 2019 et 2020, les machines étoilées seront à surveiller, c'est certain ! Deuxième chrono pour l'unique Aston Martin Vantage engagée en Pro, la n°95 Garage59 de Thiim-Gunn-Sorensen. L'équipage anglo-danois est à 4 dixièmes.

Dennis Marschall, Christopher Mies et Mattia Drudi ont prouvé qu'il allait falloir compter sur Audi avec le troisième chrono des essais pour la R8 LMS n°66 du Attempto Racing. Mercedes place une 2ème AMG GT3 en quatrième position avec la n°4 HRT de Engel-Stolz-Abril. On retrouve ensuite les deux BMW M6 du Walkenhorst Motorsport, la n°34 de Van der Linde-Pittard-Wittmann devant la n°35 de Glock-Tomczyk-Neubauer.

Le meilleur pilote belge des qualifications est Ulysse De Pauw. Non seulement la Bentley Continental n°107 du Grézien est en pole provisoire de la Silver Cup mais en plus, il a réalisé le meilleur chrono absolu de nos représentants nationaux en 2:18.979. Joli !

Le Top 10 est complété par la Porsche 911 GT3-R n°22 GPX Martini de Campbell-Bamber-Jaminet et les Lamborghini Huracan du Emil Frey Racing, la n°163 de Altoé-Perera-Costa devant la n°114 de Lappalainen-Aitken-Rougier.

Parmi les voitures qualifiées pour la super-pole, on retrouve les deux Ferrari 488 du Iron Lynx Racing, l'unique Audi R8 LMS de pointe rescapée (n°37 de Frijns-Muller-Lind), la McLaren 720S n°38 JOTA (Bell-Barnicoat-Wilkinson) mais aussi la Porsche 911 GT3-R n°47 KCMG que pilotent Maxime Martin et Laurens Vanthoor. Un Top 20 qui a échappé à certains gros bras comme les Porsche des équipes Rutronik, Dinamic et Schnabl ou encore la Mercedes-AMG n°50 HubAuto de Buhk-Götz-Catsburg.

Il faut descendre dans les profondeurs du classement pour retrouver les autres Belges inscrits. Baptiste Moulin (Lamborghini Huracan n°666 VSR) est qualifié 43ème, trois échelons devant Bertrand Baguette (Lamborghini Huracan n°19 Orange1 FFF) qui devance lui-même de deux rangs Louis Machiels et John Wartique (Ferrari 488 n°52 AF Corse).

Après un Warm Up de 30 minutes, la super-pole définissant le Top 20 de la grille de départ aura lieu demain à 19h50.

Le Top 20: 1. Marciello-Juncadella-Gounon (Ita-Esp-Fra-Mercedes n°88) en 2:18.433 (chrono moyen) ; 2. Thiim-Gunn-Sorensen (Dan-GB-Dan-Aston Martin n°95) à 0.433 ; 3. Drudi-Marschall-Mies (Ita-All-All-Audi n°66) à 0.657 ; 4. Engel-Stolz-Abril (All-All-Mon-Mercedes n°4) à 0.678 ; 5. Van der Linde-Pittard-Wittmann (Afs-GB-All-BMW n°34) à 0.711 ; 6. Glock-Tomczyk-Neubauer (All-All-Fra-BMW n°35) à 0.722 ; 7. White-Jean-Panciatici-De Pauw (Afs-Fra-Fra-Bel-Bentley n°107) à 0.804 ; 8. Campbell-Bamber-Jaminet (Aus-NZ-Fra-Porsche n°22) à 0.825 ; 9. Altoé-Perera-Costa (Ita-Fra-Esp-Lamborghini n°163) à 0.828 ; 10. Lappalainen-Aitken-Rougier (Fin-GB-Fra-Lamborghini n°114) à 0.845 ; 11. Bortolotti-Caldarelli-Mapelli (Ita-Ita-Ita-Lamborghini n°63) à 0.883 ; 12. Fontana-Ineichen-Feller (Sui-Sui-Sui-Lamborghini n°14) à 1.084 ; 13. Auer-Bogulavskiy-Fraga (Aut-Rus-Bré-Mercedes n°89) à 1.166 ; 14. Fuoco-Ilott-Rigon (Ita-GB-Ita-Ferrari n°71) à 1.198 ; 15. Müller-Frijns-Lind (Sui-PB-Dan-Audi n°37) à 1.257 ; 16. Ledogar-Nielsen-Pier Guidi (Fra-Dan-Ita-Ferrari n°51) à 1.265 ; 17. Tereschenko-Umbarescu-Drouet (Rus-Rom-Fra-Mercedes n°87) à 1.535 ; 18. Martin-Vanthoor-Tandy (Bel-Bel-GB-Porsche n°47) à 1.562 ; 19. Barnicoat-Wilkinson-Bell (GB-GB-GB-McLaren n°38) à 1.646 ; 20. Ellis-Ward-Grenier (GB-USA-Can-Mercedes n°57) à 1.670.