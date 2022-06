Le soleil se couche sur Spa-Francorchamps et le premier tiers des 24 Heures réservées aux motos est déjà atteint. Donné sur le coup de 13 heures sous un franc soleil, le départ était marqué par un intense duel entre les cinq premières motos du classement. La Suzuki N°1, la Yamaha N°7, la BMW N°37, la Honda N°5 et la Kawasaki N°11 ont creusé un écart important sur le reste du peloton, et se sont livrées une bagarre à coup de dixièmes de secondes. Ce match digne d'une course de MotoGP allait durer pendant la première heure de course.

Au fil des tours, la situation allait se décanter et la Suzuki de l'équipe Yoshimura SERT que Xavier Siméon partage avec Gregg Black et Sylvain Guintoli allait s'accaparer la première partie de l'épreuve. Après huit heures de course, la machine rouge compte une avance de 32 secondes sur la Honda n°5 de Josh Hook, Gino Rea et Mike Di Meglio. Le bolide ailé était initialement à un tour mais un stop and go de 10 secondes de la Suzuki n°1 suite à un dépassement sous drapeau jaune lui a permis de combler son retard. Une troisième marque complète le podium provisoire, à savoir la BMW n°37 de Reiterberger-Mykhalchyk-Guarnoni.

Septième position et leadership en catégorie SST pour la Kawasaki n°33 des Italiens Gamarino-Saltarelli-Calia. Ils possèdent un tour d'avance sur la Yamaha n°18 de Clere-Guittet-Steinmayr. Candidat à la victoire dans la classe, Loris Cresson a pris le départ sur la Kawasaki n°24 et a conclu son premier relais en tête. Malheureusement, la monture de l'équipe BMRT a perdu du temps suite à une crevaison et, surtout, une avarie technique qui a poussé au silence la machine verte pendant près de 20 minutes. Le Brainois est actuellement 11ème de catégorie, à huit tours des leaders.

Du côté des autres Belges, Arnaud De Kimpe et David Drieghe (Kawasaki n°56) sont 29èmes au général et 16èmes en SST. Ils devancent de deux rangs Gian Piero Bianco et Gian Mertens (Suzuki n°27). Grosse frayeur pour le trio 100% belge Come Geenen, Yan Ancia et Nicky De Wit dont la Suzuki n°34 a pris feu en fin d'après-midi suite à une sortie à Malmédy. Heureusement, le pilote est OK.