Déjà détentrice du meilleur chrono de la première séance d'essais libres ce matin, l'Audi R8 LMS n°32 WRT a enfoncé le clou lors des pré-qualifications des 24 Heures de Spa. Le bolide que se partagent Charles Weerts, Dries Vanthoor et Kelvin Van der Linde a terminé au sommet de la feuille de chronos avec un chrono en 2:18.787. C'est près de trois dixièmes plus vite que ce matin. L'Audi blanche et noire devance la meilleure voiture de la catégorie Pro-Am, à savoir l'Aston Martin Vantage n°188 Garage59 de Kirchhöfer-West-Goodwin-Eastwood. La belle anglaise a concédé 352 millièmes. Troisième temps pour la première BMW M6 GT3 du Walkenhorst Motorsport, la n°34 de S.Van der Linde-Pittard-Wittmann.

Le quinté de tête est complété par un doublé de Porsche 911 GT3-R avec la n°22 GPX Martini de Campbell-Bamber-Jaminet devant la n°21 Rutronik Racing de Estre-Müller-Lietz. On retrouve ensuite la première Mercedes-AMG GT3, la n°88 AKKA-ASP de Marciello-Gounon-Juncadella, la Bentley Continental n°107 CMR sur laquelle roule entre autres Ulysse De Pauw (1er en Silver Cup), la Mercedes-AMG n°57 Winward Racing de Ellis-Ward-Grenier, l'Audi R8 n°25 Saintéloc Racing de Winkelhock-Niederhauser-Haase et la McLaren 720S n°38 JOTA de Wilkinson-Barnicoat-Bell. Au total, sept marques différentes figurent ainsi dans le Top 10.

La séance a par ailleurs été interrompue suite à une sortie de piste de la Porsche 911 GT3-R n°911 du Herberth Motorsport. Robert Renauer est parti en toupie à Blanchimont suite à l'explosion du pneu arrière-droit, laissant plein de débris sur la piste. Heureusement, la GT3 noire ne percutait rien ni personne.

Les qualifications auront lieu de 20:50 à 22:10 ce soir. On connaitra les occupants de la grille de la 21ème à la 58ème position, les 20 premiers étant repris pour la super-pole qui aura lieu demain à 19:50.