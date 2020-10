Les pré-qualifications des 24 Heures de Spa-Francorchamps se sont déroulées sous un ciel menaçant. Après Lamborghini lors des essais libres, c'est au tour de BMW de pointer au sommet de la hiérarchie. La firme bavaroise s'est hissée aux avant-postes grâce à la M6 GT3 n°34 engagée par Walkenhorst Motorsport pour Augusto Farfus, Nick Catsburg et Philipp Eng. Le bolide noir a tourné en 2:17.445. La béhemme a creusé un écart conséquent puisque la Mercedes-AMG GT3 n°88 AKKA-ASP de Marciello-Bogylavskiy-Fraga est à quatre dixièmes.

Le troisième chrono a été réalisé par une voiture de la classe Silver. La Lamborghini Huracan GT3 n°78 Barwell de Kujala-MacDowall-Schandorff a concédé six dixièmes. La Bentley Continental GT3 n°9 K-PAX Racing de Parente-Soucek-Baptista et la Ferrari 488 GT3 n°72 SMP Racing de Rigon-Sirotkin-Molina se hissent dans le quinté de tête.

Après Laurens Vanthoor aux libres, le meilleur Belges des pré-qualifs est Fred Vervisch. Le Courtraisien a hissé l'Audi R8 LMS n°66 Attempto Racing qu'il partage avec Patric Niederhauser et Mattia Drudi à la 6ème place, à 862 millièmes de la BMW de pointe. On notera que les six premières positions sont occupées par six marques différentes.

Le Top 10 est complété par la Ferrari 488 GT3 n°51 AF Corse de Pier Guidi-Nilsen-Calado, la Lamborghini Huracan GT3 n°14 Emil Frey Racing de Siedler-Grenier-Feller, la Porsche 911 GT3-R n°54 Dinamic Motorsport de Cairoli-Engelhart-Müller et la Mercedes-AMG GT3 n°4 HRT de Stolz-Engel-Abril.

Dans les autres classes, on notera le 2ème chrono en Pro-Am de l'Aston Martin n°188 Garage59 que pilote notamment Maxime Martin. 24ème au général, l'Anglaise est juste derrière la Porsche 911 GT3-R n°991 Herberth Motorsport de Allemann-Bohn-Renauer-Renauer. Dans cette même catégorie, la BMW M6 "Art Car" n°10 Boutsen Ginion de Klingmann-Lessennes-Ojjeh-Vannelet est 5ème. Enfin, meilleur temps en Am pour l'Audi R8 LMS n°26 Saintéloc de Grégory Paisse et Pierre-Yves Paque.