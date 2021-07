Il n'a pas fallu attendre longtemps avant de connaître le premier grand fait de course de ces 24 Heures de Spa. Après 25 minutes de course, quatre voitures candidates à la victoire au classement général ont été mises au tapis. Jack Aitken (Lamborghini Huracan n°114 Emil Frey), Frank Perera (Lamborghini Huracan n°163 Emil Frey), Davide Rigon (Ferrari 488 n°71 Iron Lynx) et Kevin Estre (Porsche 911 GT3-R n°21 Rutronik Racing) étaient tous les quatre impliqués simultanément dans un accident au sommet du Raidillon. Selon nos informations, une des voitures impliquées est sortie avant de revenir sur la piste et les trois autres ne pouvaient éviter le contact. Actuellement, la course est neutralisée au Full Course Yellow, la Mercedes-AMG n°88 de Raffaele Marciello ayant conservé le commandement.

Les quatre pilotes ont été emmenés au centre médical du circuit. Kévin Estre est OK et a été relâché, comme l'a confirmé Porsche. On croise les doigts pour que les trois autres s'en tirent sains et saufs. Le drapeau vert n'aura pas lieu avant 17h45 au plus tôt. On vous tient au courant.