Benjamin Lessennes découvre les 24 Heures au volant de la BMW Boutsen Ginion Art Car.





Elle a fait un malheur lors du Test Day des 24H de Spa. On parle évidemment de la BMW M6 GT3 du Boutsen Ginion Racing. La Bavaroise de Wavre est la chouchoute des fans cette année. Pourquoi ? Il suffit de la regarder pour comprendre. Exit la déco noire mate et bonjour une robe flashie du plus bel effet !