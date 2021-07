Il ne faudra pas que soutenir les huit pilotes belges au départ des 24 Heures de Spa 2021 ce week-end. Une demi-douzaine de nos représentants nationaux officieront également dans les courses annexes dans les Ardennes belges.

C'est en GT4 European que le contingent noir-jaune-rouge est le plus fourni. Débarquant à Spa-Francorchamps en leaders de la catégorie Silver Cup, Antoine Potty et Stéphane Lémeret auront à coeur de poursuivre sur leur lancée au volant de la Toyota Supra n°8 de l'équipe française CMR. Les deux garçons rêvent de signer une double victoire au général et dans leur classe. Ils croiseront vraisemblablement le fer avec un certain Maxime Soulet, recruté par Selleslagh Racing pour accompagner le jeune Luca Bosco sur la Mercedes-AMG GT4 n°34. Le duo belge-italien évoluera dans la catégorie Pro-Am. Après avoir signé un premier podium en Am Cup à Zandvoort, l'Aston Martin Vantage n°7 du Street-Art Racing (en photo) tentera de récidiver avec sa paire composée du jeune bruxellois Paul Theysgens et du gentleman driver suisse Pascal Bachmann.

En Lamborghini Super Trofeo Europe, on salue le retour de la famille Semoulin qui reprend la compétition après deux ans d'absence. Benoit et François Semoulin viseront le podium dans la classe LC réservée aux gentlemen drivers. Boutsen Ginion Racing engage également trois Huracan pour Marc Rostan, Pierre Feliglioni et Han Hulin. Comtoyou Racing défendra pour sa part les intérêts belges en TCR Europe. Huitième du championnat, Nicolas Baert veut être prophète en son pays. Il sera accompagné de ses équipiers traditionnels, les expérimentés Tom Coronel et Dusan Borkovic. Le TC France fait par ailleurs escale dans les Ardennes et un Belge figure sur une liste des engagés presqu'intégralement composée de pilotes hexagonaux. Benjamin Lessennes retrouve l'équipe Espace Bienvenue avec laquelle il avait été sacré champion en GT4 FFSA l'an dernier, le Namurois pilotant une BMW M2 CS Racing.

Trois pilotes belges initialement annoncés ont par ailleurs disparu de la liste des engagés. Alors qu'il avait participé aux premières courses du TC France sur une Peugeot 308 RC, Frédéric Caprasse brille par son absence. En GT4, alors que leur participation était annoncée de longue date, Nico Verdonck et Rodrigue Gillion resteront finalement à la maison. En cause, l'Aston Martin Vantage qu'ils devaient piloter a subi des dégâts importants en DTM Trophy la semaine dernière, la GT britannique n'ayant pu être réparée à temps. Également au menu des courses en prologue des 24 Heures, le Renault Clio Cup Europe ne comprend aucun Belge sur son entry list.

Les horaires:

GT4 European:

Qualifications: Vendredi de 11:30 à 12:20

Course 1: Vendredi de 17:00 à 18:00

Course 2: Samedi de 12:20 à 13:20

Lamborghini Super Trofeo:

Qualifications: Vendredi de 9:00 à 9:50

Course 1: Vendredi de 13:40 à 14:30

Course 2: Samedi de 13:50 à 14:40

TCR Europe:

Qualifications: Vendredi de 12:30 à 13:05

Course 1: Vendredi de 18:30 à 19:00

Course 2: Samedi de 11:20 à 11:50

TC France:

Qualifications: Vendredi de 10:30 à 11:20

Course 1: Vendredi de 16:00 à 16:30

Course 2: Samedi de 9:20 à 9:50