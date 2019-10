C'est une tradition qui a du bon. Le Circuit de Spa-Francorchamps a vécu au rythme des différents meetings de course pendant six mois. Ce week-end, ce sont les 24 Heures 2CV qui marqueront le clap de fin de cette saison effrénée. Il restera encore quelques track days en novembre et puis, le toboggan spadois entrera dans sa traditionnelle hibernation pour mieux nous retrouver avec le retour du printemps.

Mais pour un clap de fin, on peut parler de véritable feu d'artifice. Pour cette édition 2019, un maximum de... 146 voitures se présenteront sur la grille de départ samedi à 17 heures ! Signe de l'évolution des moeurs, sur la cinquantaine de 2CV et Dyane présentes, seulement une vingtaine sont encore animées par un bicylindre d'origine Citroën. Le "flat-twin" de moto BMW parfois accouplé à une boîte séquentielle à 5 rapports s'est affirmé depuis quelques années comme le package gagnant avec des performances, une fiabilité mais aussi une disponibilité des pièces de rechange accrues par rapport aux mécaniques du quai de Javel.

La victoire se jouera donc entre les "dodoches" de sang bavarois et liste des prétendants à la victoire est longue comme un jour sans pain. Citons en vrac les formations BNLL (#42 de Latre du Bosqueau-de Latre du Bosqueau-Roustan-Car, #43 Courtois-Devos-Jossieaux-Coppieters, #65 Denis-Crespin-Crespin-Fosseur et #74 De Kelper-Michel-O’Keeffe-Steels), Beaufort Racing (#5 Furlotti-Istas-Carere-Beaufort et #34 Jamar-Renaud-Brugmans-Olivier), JMCE Racing (#1 Licops-Licops-Licops-Lacroix), DRM-Coyote-Autographe (#99 de Robiano-Bouvy-Van Riet), Phoenix Racing (#8 Santkin-Piette-Hemroulle-Schmidt), Mehari 2CV Passion Trapanelle (#18 Chenier-Ehrhardt-De Bonhome-Rowland-Hauris-Vynckier), CGS-Racingteam (#70 Hooreman-Gillard-Draps-Dermont) ou encore FKR-M1 (#129 Van Gysegem-Abrahams-Abrahams-Beaupain) qui sont autant de candidates à la victoire finale.

A cette belle brochette de bolides dits Hybrides s'ajoute une poignée de 2CV réparties dans les classes Prototype, Amérliorée, Expérimental, sans oublier les Classiques faisant la part belle aux "deuches" stricto sensu d'origine. De quoi valoir des images toujours spectaculaires de machines se déhanchant au gré des virages.

Autre signe de l'évolution des moeurs, les 2CV devront cohabiter avec une... centaine de Citroën C1 ! Dès son lancement en 2017, la formule s'est offert un très beau succès. Moins chère, plus fiable mais aussi moins performante, la C1 Cup permet à ses participants de disposer du même matériel et donc des mêmes chances. Parmi les noms ronflants qui séviront dans ce peloton très remuant, on retrouve Maxime Martin (QSP), Cor Euser (#550 CER), Pierre-Yves Rosoux et Arnaud Tsamère (#203 MCL Racing Team by Beaufort Racing), Guillaume Mondron, Emile De Dryver et Martin Leburton (#217 Falt Racing) ou encore Olivier Muytjens (#248 Marc Duez Events). Tout ce beau monde se frottera aux habitués de la série tels que Jeukenne-Lorquet-Lorquet (#240 Citropol), Petralia-Le Leu-Do-Devis (#232 Neo Speed by Kimy Racing), Princen-Princen-Peeters-Geelen (#219 Ecurie Azur) mais aussi Hayot-Heinen-Ernst-Tricoche-Divoy-Hortulanus (#228 HTH Motorsport) et Seeuws-De Wit-Agenais-Huygens (#206 FSA 1).

Last but not least, Cap 48 sera à nouveau dans la course avec une 2CV Hybride et une C1. Charlie Dupont, John Culliford, Paul Theysgens, Nygel Verhaeren, Maxime Berger, Christophe D'Elia, Ludovic Chevremont et Lionel Vandercam sont annoncés sur les deux voitures, avec le renfort de Dejaegere sur la C1.

Maintenant que les présentations sont faites, place aux choses sérieuses. L'action débutera dès aujourd'hui avec les qualifications de 16 à 19 heures. A noter que le BGDC en découdra samedi matin avec une quarantaine d'inscrits pour le final de sa saison 2019. See you in Spa !