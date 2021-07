La 23e édition des 25 H VW Fun Cup a été pour le moins animée. Avec la météo et la pluie en arbitres samedi soir. Mais au final, alors qu’une dizaine d’équipages a mené l’épreuve, c’est encore une fois la 477 de la famille Bollen engagée sous la bannière DRM qui s’est imposée avec, aux manettes, la référence Cédric Bollen, bien sûr assisté de Sébastien Kluyskens, Maxime Soulet et Nygel Verhaeren, mais aussi en fin de course de leur équipier de la voiture-sœur 299, Adam Christodoulou, le pilote Mercedes jouant un peu trop le jeu de son équipe…

Ils ont ainsi coiffé un succès aux limites de la sportivité dans la touche finale pour moins de quatre secondes au bout de 424 tours devant la Socardenne Milo de Donniacuo-Caprasse-Nivarlet-Breckpot-Verlinde, la Groupe Lemoine M3M de Maxime Martin associé au trio Rosoux-Lalmand-Leenders complétant un bien beau podium.

La seconde DRM Autographe Fun de De Pauw-Lémeret -de Robiano échoue au pied du podium et gagne en classe Fun, devant la No Speed Limit de Bouvy (excellent sur l’eau), Coens, Detry et De Sadeleer.