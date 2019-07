Au terme d'une édition exceptionnelle, l'équipe Allure a remporté ce dimanche les 25 Heures VW Fun Cup de Francorchamps pour la cinquième fois en six éditions grâce à l'équipage belge Cédric Bollen/Gilles Debrus/Sébastien Kluyskens/Fred Bouvy/Sam Dejonghe. Allure a aussi remporté la catégorie biplaces, avec notamment l'ancien champion cycliste Tom Boonen dans l'équipage vainqueur.

Avec plus de 120 voitures au départ, l'édition 2019 des 25 Heures VW Fun Cup de Francorchamps a de nouveau été un grand cru avec une dizaine d'équipages qui se sont battus pour la gagne. Partie de la pole, l'équipe Allure de Cédric Bollen/Gilles Debrus/Sébastien Kluyskens/Fred Bouvy/Sam Dejonghe s'est imposée après une belle remontée puisqu'elle avait été victime d'un accrochage en début de soirée.

Au gré des différentes stratégies, de nombreuses équipes se sont succédé en tête 25 heures durant, la lutte pour la victoire concernant une dizaine d'équipages. Alors qu'elle semblait prendre l'avantage pour de bon à une heure de la fin, la Socardenne by Milo de Lorenzo Donniacuo/Kévin Caprasse/Matteo Raspatelli/Ludovic Bellinato/Christophe Nivarlet (Bel/Bel/Bel/Fra/Bel) a perdu la course sur un bris de cardan, laissant la victoire à Allure, la quatrième consécutive. Un succès qui permet à Cédric Bollen de devenir le recordman de victoires avec 5 succès.

Le podium a été complété par la Groupe Lemoine by M3M de Grégory Guilvert/Timo Van Impe/Michaël Leenders/Pierre Lalmand (Fra/Bel/Bel/Ita) et la Socardenne by Milo de Kévin Balthazar/Martin Leburton/Benjamin Kaivers/Alexandre Renneteau/Romain Degeer (Bel/Bel/Bel/Fra/Fra).