Ancien commissaire de piste devenu speaker national à Circuit Zolder, Daniel Deschrijver avait 35 ans le jour où il a été le témoin direct de l’accident de Gilles Villeneuve, ce funeste samedi 8 mai.

Trente-huit ans plus tard, il nous raconte un épisode de sa vie qu’il n’oubliera jamais : "J’en ai fait des cauchemars durant des années. J’entendais toujours le bruit strident du moteur V12 Ferrari et puis soudainement plus rien. Je revoyais le corps disloqué de Gilles gisant comme un pantin désarticulé au pied des filets de sécurité, son visage bleu. J’ai eu l’occasion d’en parler dans ma cabine avec son fils Jacques lors de sa venue à Zolder l’an dernier lors de la course de Nascar. Et depuis, cela va mieux."

(...)