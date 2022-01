La liste des engagés pour la dernière saison de « transition » du WEC a été publiée ce matin. Une grille riche de 39 voitures même si toutes, à l'instar des Peugeot 9X8 ne participeront pas à l'intégralité de la saison et ne seront certainement pas là pour les débuts à Sebring, le concept « sans aileron » du nouveau proto Peugeot devant encore être approuvé.

En Hypercar, on devrait donc débuter avec seulement quatre voitures, comme en 2021 avec les deux Toyota, l'Alpine et une seule Glickenhaus. La nouvelle Vanwall ByKollès a été refusée pour un souci d'homologation. Mais il n'est pas exclu qu'elle prenne le train en marche une fois que le problème sera réglé.

Quinze protos Oreca07 figurent sur la liste en LMP2 où on assistera à un nouveau match entre les deux United Autosports, les deux Jota et cette fois deux WRT même si une est inscrite sous la bannière RealTeam. Parmi les nouveaux venus dans la catégorie, on note l'arrivée de Prema très réputée en monoplace avec un solide trio Kubica-Deletraz-Colombo, de Vector (avec notamment Sébastien Bourdais), mais aussi de Team Penske pour préparer le retour de Porsche avec Dane Cameron, Manu Collard (redevenu Silver) et Felipe Nasr.

On notera encore les débuts en LMP2 de la jeune Français issue de l'Alpine Europa Cup Lilou Wadoux.

Deux Porsche, deux Ferrari et une Corvette en découdront en GTE-Pro, tandis qu'un plateau équilibré de treize voitures (5 Porsche, 5 Ferrari et 3 Aston Martin) est attendu en GTE-Am.



>> La liste complète des engagés <<