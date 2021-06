Si le huis-clos strict est toujours officiellement d'application en ce moment à Spa-Francorchamps au grand dam de beaucoup , la bride sera progressivement levée au cours des prochaines semaines. C'est ainsi que les 25 Heures VW Fun Cup, qui rassembleront plus de 100 Coccinelles de compétition sur le toboggan ardennais, accepteront un nombre limité de visiteurs, en plus des pilotes, des équipes et de tous ceux officiant sur le site.

"Même si l’épreuve ne sera certes pas ouverte au grand public comme c’est le cas habituellement, Kronos Events ne manquera pas de mettre les petits plats dans les grands pour ces 25 Heures 2021", indique Vanessa Bouchat, Manager Series de l'European VW Fun Cup. "Tout en respectant évidemment toutes les normes sanitaires, les pilotes et les équipes pourront inviter un certain nombre de partenaires et de proches, la jauge étant fixée à 5.000 personnes. Et les personnes sur place seront chouchoutées avec des animations qui leur seront proposées, de la musique, quelques jeux pour les enfants, un feu d’artifice samedi soir… Ceux qui ne pourront malheureusement pas être sur place pourront suivre l’épreuve en direct sur internet avec un livestreaming encore amélioré par rapport à l’édition 2019."

Renseignement pris auprès de Kronos Events, les pilotes et teams participants aux 25 Heures ainsi qu'aux séries annexes, sans oublier toutes les personnes occupant une fonction sur le site, se répartiront entre eux cette jauge de 5.000 personnes autorisées à pénétrer dans l'enceinte du circuit. Les pass qui n'auront pas été utilisés pourront être acquis au tarif de 50€, ce qui comprend l'accès au circuit en lui-même, en plus d'un pass parking, du test antigénique et de toute une série de goodies.

Rendez-vous les 9-10-11 juillet prochains pour la course la plus "fun" du monde.