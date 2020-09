Mesures Covid-19 obligent, 625 personnes maximum seront autorisées, ces mardi et mercredi, sur le site de Francorchamps pour les deux jours de tests en vue des 24 Heures de Spa qui, pour la première fois, auront même une session nocturne puisque mardi les voitures tourneront de 10h à midi puis de 13h à 22h...

Le gros du plateau des prochaines 24 Heures est attendu en provenance directe de Zandvoort pour la plupart, du Nürburgring pour certains autres comme la Porsche du Frikadelli Racing.

Cinquante GT3 prendront la piste avec les dix marques attendues fin octobre, soit 11 Mercedes, 9 Porsche, 8 Audi, 6 Lamborghini, 6 Ferrari, 5 Bentley, 2 Aston, 1 BMW et 1 Lexus.

Du côté des Belges, outre les teams WRT et Boutsen Ginion, une douzaine de pilotes est prévue avec les frères Vanthoor (Laurens sur une des Porsche Rowe), Maxime Martin sur l'Aston Pro-Am du Garage 59, Fred Vervisch (avec Christopher Mies et Mattia Drudi chez Attempto), Maxime Soulet, Charles Weerts, mais aussi Louis Machiels, Bernard Delhez, Pierre-Yves Pâque et Benjamin Lessennes sur la M6 du Boutsen Ginion.