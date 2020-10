SRO a révélé ce vendredi la liste complète des 56 voitures et équipages qui participeront, dans quinze jours, aux 24H de Francorchamps, point d'orgue de la saison GT World Challenge.

Aucune surprise dans cette liste si ce n'est peut-être l'absence de notre compatriote Bertrand Baguette sur l'unique Honda Acura engagée.

Dix marques sont représentées et douze de nos compatriotes officiellement inscrits (mais il reste encore quelques places de libres).

Parmi les vingt-huit équipages « Pros », on retrouvera sur les Audi WRT les habitués Charles Weerts et Dries Vanthoor, la R8 Attempto de Fred Vervisch, la Bentley de Maxime Soulet et la Porsche Rowe que Laurens Vanthoor partagera avec les anciens vainqueurs des 24H du Mans Nyck Tandy et Earl Bamber, soit cinq chances de succès.

Adrien De Leener aura un bon coup à jouer en Silver Cup sur la Porsche Dinamic, tout comme Louis Machiels (Ferrari AF Corse) et Maxime Martin (Aston Martin Garage 59) pourront viser le podium en Pro-Am. Nos quatre autres représentants seront Pierre-Yves Pâques (Audi Saintéloc), Benjamin Lessennes (BMW Boutsen Ginion), Stéphane Lémeret (Bentley CMR) et Baptiste Moulin (Lamborghini Huracan FFF Orange).

