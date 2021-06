De retour pour la plupart de Zandvoort, les concurrents du GT World Challenge font, aujourd'hui et demain, escale à Francorchamps pour deux journées d'essais afin de préparer au mieux la 73ème édition des 24H de Spa qui se dérouleront les 31 juillet et 1er août. Et si cesse disputent, hélas, toujours à huis clos, le public sera, sauf catastrophe, à nouveau autorisé le week-end du double tour d'horloge. On parle de 15 à 20.000 spectateurs autorisés. Avec le pass vaccin ou un test PCR négatif.

Contrairement aux habitudes, la liste définitive des engagés ne sera pas publiée cette semaine. Mais avec 61 voitures inscrites aux Test Days et quelques voitures connues absentes (on pense aux vainqueurs 2020 du Rowe Racing) lors de ces deux jours, on se doute que le plateau sera encore très riche et varié puisque neuf marques sont présentes. Seules Lexus et Honda manquent à l'appel aujourd'hui. Mais gageons qu'ils seront bien là dans cinq semaines.

Tenantes du titre, les Porsche sont majoritaires avec huit voitures (représentées par six écuries) alignées parmi les 27 équipages Procup candidats à la victoire finale. Maxime Martin va faire connaissance avec sa nouvelle équipe KCMG. Frikadelli Racing est également là, tout comme GPX (avec une seule auto pour ces tests), Dinamic (avec Adrien De Leener), Rutronik (l'équipe de Laurens Vanthoor lors des dernières 24H du Ring), et Huber Motorsport.

Pour contrer cette véritable armada qui viendra encore se renforcer fin du mois prochain, Audi comptera sur au moins six voitures avec deux WRT Pro (Dries Vanthoor et Charles Weerts sont là bien sûr), une Attempto et ici trois R8 LMS alignées par Saintéloc avec notamment le Belge Frédéric Vervisch.

Du côté de BMW, on compte pour l'instant sur les deux M6 de Walkenhorst. Mais l'effectif devrait être doublé avec le retour de Rowe Racing. Pour l'instant, BMW Motorsport se focalise surtout sur le développement de la nouvelle M4 GT3 que l'on pourra voir en piste aujourd'hui afin de préparer son arrivée dans le championnat (et aux 24H) en 2022.

Mercedes compte pas mal d'exemplaires mais seulement trois en Pro avec tout de même des équipages de haut calibre. Il y a du lourd aussi chez Lamborghini, tant chez Orange 1 FFF que chez Emil Frey.

Ferrari pourra compter sur deux tops équipages chez AF Corse alignés sous le nom de Iron Lynx, tandis que trois marques n'ont qu'un exemplaire unique pouvant viser les devants de la scène. Il s'agit de la McLaren 720S de chez Jota, la Bentley Continental CMR et surtout l'Aston Martin Vantage du Garage 59.

