Porsche et Ferrari favorites face à Audi, Mercedes, BMW, Aston Martin et Lamborghini.

C'est ce mardi midi à Francorchamps, dans le cadre des deux journées d'essais préparatoires, qu'a été présentée la 74ème édition des 24 Heures de Spa.

Pas de surprise au niveau des engagés avec un plateau complet riche de 65 GT3 réparties en cinq catégories avec l'ajout d'une classe Bronze (avec seulement deux voitures).

Vingt-trois équipages sont engagés en Pro-Cup représentant huit marques avec 6 Audi, 5 Porsche, 3 Lamborghini, 3 Mercedes, 2 BMW, 2 Ferrari et 2 Aston Martin.

Sur le papier, Porsche (avec Laurens Vanthoor du côté de chez KCMG) avec ses cinq équipages de haut vol et Ferrari semblent les mieux armés. Cela semble moins le cas cette année d'Audi, notamment chez WRT où seule la #32 de nos compatriotes Dries Vanthoor et Charles Weerts (associés à Kelvin van der Linde) peut prétendre à la victoire. Nous comptons maximum trois R8 LMS réellement candidates au succès, soit autant que d'AMG (avec le solide Marciello-Juncadella-Gounon) ou d'Huracan. Attention aussi aux deux nouvelles M4 Rowe (avec Farfus-Yelloly-Catsburg) et l'Aston Martin de Maxime Martin, Nicky Thiim et Marco Sorensen.

On surveillera aussi les débuts de la star Valentino Rossi qui a découvert notre circuit aujourd'hui, coaché par son équipier belge Fred Vervisch.

Dix-huit inscrits en Silver Cup, catégorie au sein de laquelle on retrouvera deux Belges, Nicolas Baert (peut-être épaulé comme en GT3 Sprint par Gilles Magnus à l'essai ce mardi) et Baptiste Moulin sur la Lamborghini du Sospiri Racing.

Il y aura 14 équipages en Gold Cup avec notamment Benjamin Lessennes sur l'Audi Boutsen Racing et Sarah Bovy sur la Ferrari rose des Iron Dames.

Huit autos seulement en Pro-Am enfin avec comme grand favori Louis Machiels sur la Ferrari qu'il partage avec Andrea Bertolini et Alessio Rovera. Alessio Picariello est engagé sur une Porsche, tandis que l'on pourrait encore retrouver un troisième Belge aux côtés de Stéphane Lémeret et Nigel Bailly sur la Bentley Continental Art Car.