Suite aux conditions dantesques, la course a été stoppée à dix minutes du but.

On se souviendra longtemps de ces 6 Heures de Spa-Francorchamps 2019. L'avant-dernière manche de la Super-Saison du WEC a été marquée par une météo surréaliste avec de la pluie, de la neige et de la grêle ! Si le drapeau rouge fut brandi à 10 minutes du but, il n'y eut, ironie du sort, aucun abandon et très peu de neutralisations.

Après les quatre tours perdus par la voiture-soeur qui finit finalement 6ème, la Toyota TS050 Hybrid n°8 de Sébastien Buemi, Fernando Alonso et Kazuki Nakajima a raflé la timbale après s'être imposée sur le toboggan ardennais 12 mois plus tôt. La victoire du bolide victorieux aux 24H du Mans permet à Toyota Gazoo Racing de décrocher sans réelle surprise le titre mondial.

On a longtemps croisé les doigts pour que Stoffel Vandoorne termine à la 2ème place pour ses débuts en WEC. Le Belge a été sensationnel lors de son relais mais ni Vitaly Petrov ni Mikhail Aleshin n'ont permis à la BR1-AER de conserver le deuxième accessit jusqu'au bout. Petrov se faisait en effet déborder lors de son stint par la Rebellion n°3 de Laurent-Berthon-Menezes. Jamais le proto bleu n'allait parvenir à reprendre le dessus. Mais il en faut plus pour attrister le trio de l'équipe russe qui décroche un nouveau podium, et surtout Stoffel qui est assurément le héros du jour.

Quatrième place pour la BR1 n°17 de Sarrazin-Orudzhev-Sirotkin devant la Rebellion n°1 d'André Lotterer et ses camarades qui auront subi la loi des BR1 mais aussi de l'autre voiture du Rebellion Racing 360 minutes durant.

Alors que sa LMP1 avait dû déclarer forfait, Dragonspeed s'est consolée en LMP2. L'Oreca n°31 a décroché la timbale, notamment grâce à un Pastor Maldonado avionique dans la dernière partie de l'épreuve, l'ex-pilote de F1 mystifiant notamment l'expérimenté Nicolas Lapierre à l'issue d'un autoritaire dépassement par l'extérieur au Pif-Paf. Victoire donc pour Maldonado-Gonzalez-Davidson devant l'Aurus n°26 G-Drive Racing de Vergne-Rusinov l'Alpine n°36 de Lapierre-Negrao-Thiriet.

Il avait dit que seule une pluie lui permettrait de se battre pour le podium en GTE-Pro. Maxime Martin aura finalement eu droit à encore mieux en décrochant sa toute première victoire en WEC ! Le Bruxellois et son équipier Alex Lynn ont tenu bon face à une concurrence féroce, le leadership ayant changé plusieurs fois de mains pendant la course. Chargé du dernier relais, Maxime a retenu jusqu'au bout la Ferrari 488 n°51 de James Calado et Alex Pier Guidi qui finit dans ses échappements. Suite à la pénalité annoncée de la Porsche n°91 qui devait purger un drive through avant le brandissement du drapeau rouge, c'est la Porsche 911 RSR n°92 de Estre-Christensen qui décroche le bronze.

Il y avait également trois marques aux trois premières places en GTE-Am avec la victoire de la Porsche 911 RSR n°77 Dempsey-Proton de Pera-Ried-Campbell devant l'Aston Martin Vantage n°90 TF Sport de Yoluc-Hankey-Eastwood et la Ferrari 488 n°61 Clearwater Racing de Cressoni-Companc-Griffin.