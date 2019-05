Après une première séance d'essais libres disputées sur piste sèche, Dame Nature a décidé d'ouvrir les vannes célestes pour la deuxième séance des 6H de Spa-Francorchamps qui a eu lieu ce jeudi après-midi de 16h25 à 17h55. Une session marquée par trois drapeaux rouges, dont un provoqué par la sortie de la BR1 n°17 qui avait signé le scratch plus tôt dans la journée. Stéphane Sarrazin est parti à la faute au chirurgical. Mais le prototype bleu pourra être réparé pour la suite du week-end.





L'objectif de tout le monde était dès lors d'emmagasiner un maximum de kilomètres sur le mouillé sachant qu'une pluie froide est attendue pour la course. Après avoir laissé les BR1 verrouiller le sommet de la hiérarchie tout à l'heure, Toyota a repris la main en hissant ses deux TS050 Hybrid en tête. La n°8 de Buemi-Alonso-Nakajima a tourné en 2:19.483 et précédé de... 1.382 la n°7 de Conway-Kobayashi-Lopez.





SMP Racing hisse néanmoins sa seule BR1 rescapée au troisième rang et il s'agit de celle de Stoffel Vandoorne. Le Belge a poursuivi son apprentissage en effectuant deux séries de tours pour s'adapter à sa nouvelle monture. Lors de sa dernière montée en piste, le Courtraisien était aussi rapide que les Toyota. Mais ne nous emballons pas... Le Top 5 est complété par les Rebellion de Lotterer-Senna-Jani (n°1) et Laurent-Berthon-Menezes (n°3).





Après Alpine, c'est au tour de Dragonspeed de sonner la charge en LMP2. A un moment en tête du classement général grâce à Pastor Maldonado, l'Oreca n°31 également pilotée par Anthony Davidson et Roberto Gonzalez précède l'Oreca n°28 TDS Racing de Perrodo-Nato-Vaxivière et l'Oreca n°38 Jackie Chan DC de Tung-Aubry-Richelmi.





En GTE-Pro, Maxime Martin et son équipier Alex Lynn (Aston Martin n°97) sont crédités du 3ème temps. Le Bruxellois et le Britannique ont été devancés par la voiture-soeur de Nicki Thiim et Marco Sorensen ainsi que la Porsche 911 RSR n°91 de Lietz-Bruni. Meilleur temps en GTE-Am pour la Porsche 911 RSR n°77 Dempsey-Proton de Ried-Pera-Campbell.





Troisième séance d'essais libres demain matin à 11 heures.