Après la douche de jeudi après-midi, les concurrents des 6H de Spa ont repris la piste par un temps nuageux mais sec ce vendredi à 11 heures pour la 3ème séance libre. Sans réelle surprise, les Toyota TS050 Hybrid ont trusté le haut du classement, le meilleur temps revenant à la n°7 de Lopez-Kobayashi-Conway en 1:54.105. C'est huit dixièmes de mieux que la pole position signée l'an dernier ! La n°8 d'Alonso-Buemi-Nakajima suite à 2.246.





Les BR1 continuent d'être le best of the rest. La n°17 de Orudzhev-Sarrazin-Conway a concédé 2.737 sur la meilleure Toyota. Après avoir un temps pointé dans le Top 3, la n°11 sur laquelle on retrouve notre Stoffel Vandoorne national est 4ème. Suivent les Rebellion R13 n°1 de Jani-Senna-Lotterer et n°3 de Laurent-Berthon-Menezes.





Dans les autres catégories, meilleur temps en LMP2 pour l'Aurus n°26 G-Drive Racing de Rusinov-Van Uitert-Vergne. En GTE-Pro, tandis que la Porsche 911 RSR n°91 de Bruni-Lietz se montrait la plus rapide, ce fut moins brillant pour Maxime Martin dont l'Aston Martin n°97 a signé un médiocre 7ème chrono de classe. Chez les Am, c'est la Porsche 911 RSR n°88 Dempsey-Proton qui tirait son épingle du jeu.





Les qualifications des 6H de Spa auront lieu cet après-midi à 15 heures.