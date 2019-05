Belle prestation du pilote Aston Martin, peut mieux faire pour la recrue de SMP Racing..





En dépit d'un faible crachin, les qualifications des 6 Heures de Spa-Francorchamps se sont déroulées sur une piste totalement sèche. Comme on pouvait s'y attendre, les Toyota TS050 Hybrid ont maté la concurrence. La n°7 de Conway-Kobayashi-Lopez signait la pole position avec un chrono moyen de 1:53.747, Mike Conway pulvérisant pour sa part le temps de la pole de l'an dernier en 1:53.683. La n°8 de Buemi-Nakajima-Alonso s'élancera à ses côtés demain après avoir été battue de 0.496.





Le clan des LMP1 privées est emmené par la BR1-AER n°17 de Orudzhev-Sarrazin-Sirotkin. Le bolide russe s'est glissé dans la seconde des Toyota. On retrouve ensuite la Rebellion n°3 de Berthon-Laurent-Menezes, à 1.893.





Chargé de faire la qualif, Stoffel Vandoorne n'a pu faire qu'un seul tour lancé sur la BR1-AER n°11. Lui et son équipier Vitaly Petrov doivent se contenter du 5ème temps alors que le Top 3 était jouable. Le Belge a devancé la Rebellion n°1 pilotée notamment par l'Allemand de Nivelles André Lotterer.





Domination G-Drive Racing avec la pole position de l'Aurus à châssis Oreca de Vergne-Rusinov-Van Uitert. Le bolide orange a devancé les deux montures du Jackie Chan Racing avec dans l'ordre la n°38 de Tung-Richelmi-Aubry et la n°37 de Heinemeier Hansson-Stevens-King.









Le troisième chrono fut réalisé par la BMW M8 n°82 d'Antonio Felix da Costa et Augusto Farfus, à 92 millièmes de la Ford en pole. Da Costa a toutefois signé le meilleur temps absolu en 2:12.671. La deuxième BMW de Tomczyk-Catsburg et la deuxième Aston Martin de Thiim-Sorensen rentrent dans le quinté du GTE-Pro. La meilleure Porsche 911 RSR, la n°92 de Estre-Christensen, est 7ème tandis que les Ferrari AF Corse ferment la marche.





En GTE-Am, pole pour la mère-grand du Grand Tourisme, l'Aston Martin Vantage V8 n°90 TF Sport de Yoluc-Hankey-Eastwood. La belle Anglaise a devancé deux Porsche 911 RSR, la n°77 Dempsey-Proton de Ried-Campbell-Pera devant la n°56 Project1 de Bergmeister-Perfetti-Lindsey.





Le départ des 6 Heures de Spa-Francorchamps sera donné ce samedi à 13h30.





Classement Qualifs (LMP) : 1. Conway-Kobayashi-Lopez (GB-Jap-Arg / Toyota TS050 Hybrid) en 1:53.747 ; 2. Buemi-Alonso-Nakajima (Sui-Esp-Jap / Toyota TS050 Hybrid) à 0.496 ; 3. Orudzhev-Sarrazin-Sirotkin (Rus-Fra-Rus / BR1-AER) à 0.964 ; 4. Laurent-Berthon-Menezes (Fra-Fra-USA / Rebellion-Gibson) à 1.893 ; 5. Vandoorne-Petrov-Aleshin (Bel-Rus-Rus / BR1-AER) à 2.271... 7. Vergne-Rusinov-Van Uitert (Fra-Rus-PB / Aurus-Gibson, 1er LMP2) ; etc.





Classement Qualifs (GTE) : 1. Priaulx-Tincknell (GB-GB / Ford GT) en 2:12.885 ; 2. Martin-Lynn (Bel-GB / Aston Martin Vantage) à 0.067 ; 3. Da Costa-Farfus (Por-Bré / BMW M8) à 0.092... 11. Yoluc-Hankey-Eastwood (Tur-GB-GB / Aston Martin Vantage, 1er GTE-Am) à 3.176 ; etc.

La bagarre fut royale en GTE-Pro. Si Ford était logiquement attendu, BMW et Aston Martin ont créé une demi-surprise en sortant du bois. Au volant de la Vantage n°97, Maxime Martin et son équipier Alex Lynn auront fait rêver les spectateurs en détenant la pole position provisoire pendant plusieurs minutes. On y a cru jusqu'au bout mais c'était sans compter sur la Ford GT n°67 d'Andy Priaulx et Harry Tincknell qui signait le meilleur temps moyen en 2:12.885 et battait le duo belgo-britannique de 67 millièmes ! Bien joué néanmoins de la part de Max qui a rappelé les progrès réalisés par AMR depuis l'an dernier.