Cette fois, on y est pour Stoffel Vandoorne ! Le nom du Courtraisien apparaît officiellement devant le garage du SMP Racing et sur les portières de la BR1 n°11 à moteur V6 turbo AER qu'il partagera avec Vitaly Petrov et Mikhail Aleshin en cette fin de semaine aux 6 Heures de Spa-Francorchamps.





Le prototype russe, conçu en joint venture avec Dallara et dont l'exploitation est gérée par les mains expertes d'ART Grand Prix, sera équipé dans les Ardennes belges du kit à appuis élevés. On devrait dès lors voir le bolide bleu particulièrement à son aise entre les Combes et Stavelot.





Après une saison faite de hauts et surtout de bas, on n'a plus rien à perdre chez SMP Racing. Pour la formation de Boris Rotenberg mais aussi pour son nouveau pilote, terminer sur la 3ème marche du podium et à la 1ère place des LMP1 privées serait le rêve. D'autant que si la pluie s'en mêle, les BR1 devraient bien s'en tirer comme on a pu le voir lors des 6H de Shanghaï.





"Je suis excité à l'idée de faire mes débuts en WEC", commente Stoffel. "Après l'annonce de ma participation, Fernando Alonso m'a envoyé un SMS pour me féliciter et me dire que j'allais adorer. C'est plutôt bon signe. Pour ce week-end, je vais surtout m'atteler à emmagasiner les kilomètres vu que je vais seulement découvrir la BR1 lors des essais de jeudi. Rallier l'arrivée sans encombre sera un premier objectif mais je suis certain qu'un podium est jouable."





Deux séances d'essais de 90 minutes sont programmées ce jeudi à 12h et 16h25. Les qualifications auront lieu de 15h à 16h vendredi tandis que le départ des 6H de Spa sera donné samedi à 13h30. Good luck Stoffel et sois brillant !