Les concurrents du FIA WEC ont pris la piste à midi pétantes pour la première séance d'essais libres des 6 Heures de Spa-Francorchamps, la seule qui doit se disputer sur piste sèche au vu de la météo maussade annoncée lors des prochaines heures.





Tous les regards se sont portés sur Stoffel Vandoorne lors de cette session de 90 minutes. Le Courtraisien devait surtout prendre ses marques au volant de la BR1-AER n°11 du SMP Racing qu'il découvrait seulement ce vendredi. Mission largement accomplie pour l'ex-pilote McLaren avec la bagatelle de 13 tours couverts mais aussi le meilleur chrono de la voiture en 1:58.236 ! Evidemment, de l'eau coulera sous les ponts lors des prochaines séances mais c'est une bonne entrée en matière pour l'ami Stoffel qui signe le 2ème meilleur temps absolu.





C'était d'ailleurs la fête des BR1 puisque le meilleur chrono revient à la voiture-soeur frappée du numéro 17 et pilotée par le trio Sarrazin-Orudzhev-Sirotkin avec un temps-canon en... 1:56.264. Pour la pub de la formation russe derrière laquelle se cache ART GP, voilà qui est plutôt pas mal. Les Toyota TS050 Hybrid en ont évidemment gardé sous le pied avec la n°8 de Alonso-Buemi-Nakajima à 2.478 devant la n°7 de Conway-Kobayashi-Lopez à 2.613. On retrouve ensuite les Rebellion R13 avec la n°3 de Laurent-Menezes-Berthon devant la n°1 de Lotterer-Jani-Senna.





La duel annoncé en LMP2 entre G-Drive Racing et Signatech-Alpine s'est déjà déclenché ce jeudi midi. C'est toutefois l'Alpine qui a eu le dernier mot face à l'Aurus avec Lapierre-Negrao-Thiriet devançant pour deux dixièmes Rusinov-Van Uitert-Vergne. La Dallara n°29 Racing Team Nederland de Van Eerd-Van der Garde-de Vries complète le tiercé.





Petite surprise en GTE-Pro avec le meilleur chrono pour... une Aston Martin Vantage ! Et c'est la n°97 pilotée par Alex Lynn et notre Maxime Martin national qui a émergé avec un chrono en 2:15.290. Le bolide vert a précédé la Ford GT n°67 de Priaulx-Tincknell qui a signé exactement le même chrono et la BMW M8 n°82 de Farfus-Da Costa. Suivent la Ford GT n°66 de Pla-Mücke et l'Aston Martin n°95 de Thiim-Sorensen.





La première Porsche 911 RSR, la n°91 de Bruni-Lietz, est 7ème tandis que les Ferrari 488 GTE du clan AF Corse ferment étrangement la marche. Meilleur temps en GTE-Am pour la Porsche 911 RSR n°86 Gulf Racing de Wainwright-Barker-Preining.





La 2ème séance d'essais libres, où la pluie est attendue, débutera à 16h25 ce jeudi.









Classement Essais Libres 1 :



1. Sarrazin-Orudzhev-Sirotkin (Fra-Rus-Rus / BR1-AER) en 1:56.264 ; 2. Vandoorne-Petrov-Aleshin ( Bel-Rus-Rus / BR1-AER) à 1.972 ; 3. Alonso-Buemi-Nakajima (Esp-Sui-Jap / Toyota TS050 Hybrid) à 2.478 ; 4. Conway-Kobayashi-Lopez (GB-Jap-Arg / Toyota TS050 Hybrid) à 2.613 ; 5. Berthon-Laurent-Menezes (Fra-Fra-USA / Rebellion R13-Gibson) ...7. Lapierre-Negrao-Thiriet (Fra-Bré-Fra / Alpine A470, 1er LMP2) à 7.177 ...17. Lynn- Martin (GB- Bel / Aston Martin Vantage, 1er GTE-Pro) à 19.026 ...27. Wainwright-Barker-Preining (GB-GB-Aut / Porsche 911 RSR, 1er GTE-Am) à 20.804 ; etc.