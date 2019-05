Depuis combien n'avait-il pas eu autant de journalistes à l'attendre après sa course ? Après avoir terminé 3ème en Formula E à Rome, Stoffel Vandoorne a décroché une nouvelle médaille de bronze ce samedi, cette fois en WEC dans le cadre des 6 Heures de Spa-Francorchamps. Le Courtraisien a marqué les esprits pour sa première course en championnat du monde d'endurance en s'adaptant parfaitement à la BR1-AER pour s'affirmer d'emblée comme un maillon fort du trio qu'il forme avec Mikhail Aleshin et Vitaly Petrov.





Notre ancien représentant en F1 aurait peut-être pu finir un échelon plus haut si la boîte de vitesses de sa LMP1 n'avait pas fait des siennes. Mais la place de deuxième dauphin suffit au bonheur de Vandoorne qui a été piqué par le virus des sports-prototypes en cette fin de semaine.





"Quelle incroyable sensation !", sourit Stoffy. "Ce fut une très belle course. Je ne suis jamais resté aussi longtemps en piste en restant 2h45 dans la BR1 ! Ce fut une course très dure avec la météo mais je me sentais vraiment bien dans l'auto. J'étais juste mal assis car je n'avais pas de baquet moulé à ma mesure. J'ai pu compter sur l'équipe qui a vraiment été top avec moi. Vitaly, Mikhail et tous les mécanos d'ART GP ont mis tout en oeuvre pour que je sois dans les meilleures conditions pour mes débuts. Quand je pense qu'il n'était initialement pas prévu que je roule, je suis très heureux d'être sur le podium, qui plus est devant mon public et sur mon circuit."





"La fin de la course n'a pas été facile parce qu'on a perdu le 5ème rapport. Vitaly et Mikhail ont dû rouler sur les quatre premiers rapports ! Sans ça et sans le dernier Safety Car, nous aurions peut-être pu finir 2èmes car la Rebellion qui finit devant nous allait surement s'arrêter encore une fois, ce qui n'était pas notre cas. Notre chance fut qu'il a aussi fait très humide car si la course ne s'était déroulée que sur le sec comme ce fut le cas l'an dernier, nous aurions surement eu plus de mal."





"Dans tous les cas, c'est une bonne préparation en vue du Mans. Nous savons toutefois que la situation sera différente car Le Mans n'est pas du tout le même circuit que Spa-Francorchamps. La voiture aura un autre kit de carrosserie et je devrai la redécouvrir, sans parler du circuit des 24 heures sur lequel je n'ai jamais couru. Mais ce résultat est on ne peut plus positif et je suis ultra-motivé à l'idée de courir en France à la mi-juin."





Et au vu du "Allons boire un coup !" lancé par son équipier Aleshin, gageons que Stoffel portera dignement un toast ce soir à ce premier week-end on ne peut plus fructueux en WEC.