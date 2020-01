Il doit s’agir de la pire participation belge de l’histoire ! Ils ne seront en effet que 7 Belges à prendre le départ de cette édition 2020 du Dakar, ce matin à Jeddah. Hormis les deux pilotes camion que sont Dave Ingels et Dave Berghmans, nos autres compatriotes présents s’installent tous dans le baquet de droite. Et parmi eux, Tom Colsoul et Fabian Lurquin peuvent briguer une place au soleil.

(...)