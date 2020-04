Hormis à la F1 et aux 24H de Spa, la densité de personnes sur nos circuits est moindre qu'en été à la mer du nord ou dans certains parcs en plein confinement !

L'interdiction d'événements de masse jusqu'au 31 août concerne-t-il réellement l'annulation ou le report de toutes les courses automobiles dans notre pays? Nous n'en sommes pas convaincus et cela devra être bien précisé par le prochain Conseil National de Sécurité du vendredi 24 avril.

A la base, cette interdiction vise en priorité les festivals de l'été. 400.000 personnes en deux week-ends sur quelques kilomètres carrés à Tomorrowland, 205.000 à Pukkelpop, 300.000 à Torhout Wechter ou 150.000 aux Francofolies de Spa, impossible pour les festivaliers de respecter la distanciation sociale requise par la crise sanitaire. Tout comme il est n'est pas envisageable pour les chanteurs (sauf Kid Noize!) de chanter avec un masque.

Au second degré, les matches de football réunissant 20, 30, 40.000 personnes dans un stade sont aussi visés. Et là aussi, n'allez pas demander aux joueurs de devoir respecter un mètre cinquante de distance entre eux!

C'est tout différent pour les pilotes automobiles, du moins en circuit car en rallye moins d'un mètre sépare forcément le pilote du copilote. Et puis les courses sur piste demandent moins de sécurité (ambulances et médecins) et de commissaires que les rallyes. On peut donc bien imaginer que le Rallye d'Ypres prévu fin juin devra être reporté à une date ultérieure.

Un circuit divisé en quatre zones

En circuit, c'est différent. Francorchamps étudie toutes les possibilités et pourrait être le premier à réorganiser des courses, d'abord nationales de VW Fun Cup, Belcar ou BGDC, puis internationales comme le WEC, l'ELMS ou le DTM.

Certains organisateurs sont prêts à consentir des efforts particuliers. On a évoqué un huis clos, très facile à garantir, pour certaines épreuves: ce pourrait être le cas pour les 25H Fun Cup, la venue du DTM à Zolder, les 4H et 6H GT et protos de Spa et même le GP de F1. Seuls à l'heure actuelle les organisateurs des 24H de Spa ont annoncé qu'ils ne voulaient pas faire de course sans public. Du moins pas aux 24H puisque le huis clos est à l'étude pour d'autres épreuves de l'été.

Mais le gouvernement pourrait très bien aussi autoriser les événements avec un public restreint et le respect de la distanciation sociale. Vu les infrastructures et la longueur du tracé spadois, ce serait tout à fait possible.

Rappelons que la piste spadoise fait 7 km de long. En plaçant les spectateurs de part et d'autre du circuit, cela fait donc théoriquement 14.000 mètres. En pratique, vu que tous les endroits ne sont pas accessibles, comptons 10.000. Divisé par 1,5m cela ferait 6666 personnes. En comptant les tribunes où il y aurait moyen de placer le public une rangée sur deux (et une chaise sur trois comme dans le métro bruxellois), on arrive facilement à 8000 personnes.

Pour aller plus loin, étaler au mieux le public, on pourrait facilement diviser le circuit en quatre zones (avec les quatre accès principaux munis de parkings): Le Raidillon, les Combes, Stavelot et la Source-Chicane. En interdisant les fans de passer d'une zone à l'autre et en limitant l'accès à 2000 personnes par zone.

Masques gratuits aux entrées

L'organisateur du WEC et des 4H ELMS début août envisage une distribution de masques gratuits comme aux entrées de grands magasins. Bonne idée.

On devrait aussi, vu les circonstances, n'autoriser le paddock qu'aux concurrents et journalistes. Il y a plus de cent stands à Francorchamps. Chaque membre de team aurait pour consigne de ne pas quitter son boxe avec un max de 10 personnes masquées par stand. Et les briefings auraient lieu par video conférence ou avec distribution de papiers à signer.

Une fois en piste, il est clair que les pilotes ne pourraient pas se transmettre ni transmettre le virus.

Voilà en tout cas des pistes à méditer pour ne pas laisser mourir l'économie du sport auto concernant des dizaines de milliers de travailleurs: avec seulement quelques pilotes professionnels, c'est vrai, mais nettement plus de teams, mécaniciens, circuits, organisateurs, speakers, fournisseurs, vivant de la course.

Et tout ceci est bien sûr aussi valable pour Zolder (5333 personnes peuvent être réunies en tenant 1,5m de distance autour de l'anneau limbourgeois), Mettet, Mariembourg, Genk ou la piste de karting de Francorchamps.

Si l'on interdit la reprise de ce type d'activité avant le 31 août, il faudra alors interdire aussi l'exode à la mer du nord (d'autant que 90% des Belges vont être contraints de passer leurs vacances au pays) de 300.000 personnes par jour (sans compter tous ceux déjà sur place) se massant sur moins de 50 km de plages ou digues et multiplier les contrôles policiers dès aujourd'hui dans certains parcs, champs et espaces verts bruxellois où beaucoup confondent confinement et congés.

Un dernier mot pour ceux considérant que le sport de haut niveau en général (pas seulement moteur) n'est pas nécessaire ni utile à la société. C'est certainement vrai, comme tout ce dont on nous prive actuellement. Mais ce n'est pas plus inutile que les restaurants, les parcs d'attractions ou animaliers, les cinémas, magasins de jouets ou de sex-toys, tout ce qui a trait au tourisme, les jeux videos, les concerts ou... le jardinage. Cela fait partie des plaisirs et loisirs dont tout le monde a besoin pour vivre. Et gageons que dès que l'accès aux circuits, même limité et règlementé, sera à nouveau autorisé, pilotes et fans seront au rendez-vous. Justement pour s'évader et oublier un peu cette crise anxiogène et démoralisante.