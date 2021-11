Le GTE-Pro ne méritait vraiment pas un tel dénouement digne d'un championnat "politique" comme le DTM. Rappel des faits : à 10 minutes de l'arrivée, la Porsche 911 RSR n°92 et la Ferrari 488 GTE n°51 sont en lutte sans pitié pour la victoire mais aussi pour le titre dans la catégorie-reine du GT dans le championnat du monde d'endurance. La marque qui remportera ce duel sera sacrée. Mais à 10 minutes de l'arrivée, Alex Pier Guidi (Ferrari) accroche Michael Christensen (Porsche). Ordre est donné instantanément à l'Italien de laisser passer le Danois... qui s'engouffre dans la pitlane pour effectuer un dernier ravitaillement en carburant. Pendant ce temps, la Ferrari incriminée poursuit sa route et passe la ligne d'arrivée en tête.

On a longtemps cru qu'une pénalité tomberait. Mais voilà, la direction de course aurait retiré entre-temps sa consigne, de quoi laisser la Ferrari dérouler pour permettre au cheval cabré d'être sacré chez les constructeurs tandis que James Calado et Alex Pier Guidi sont couronnés chez les pilotes en GTE-Pro. La réclamation de Porsche n'y aura rien fait, celle-ci ayant été rejetée par les officiels.

Chez Porsche, la pilule est évidemment amère à avaler. "C’est une triste journée pour Porsche Motorsport", s'émeut Thomas Laudenbach, vice-président du sport automobile chez Porsche. "Notre rival a poussé hors de la piste notre 911 de tête avant de filer vers la victoire. Nous ne comprenons pas pourquoi le directeur de course a d’abord infligé une pénalité à la Ferrari, puis l’a retirée. Nos pilotes et nos équipes méritent le plus grand respect. Tout le monde a mené une course juste et propre pendant huit heures en offrant aux spectateurs un grand show."

C'est donc avec un goût de final gâché et de confusion totale que la saison 2021 du WEC dans la classe GTE-Pro s'achève. Souvent plébiscitée comme étant la catégorie favorite des fans du championnat avec des bagarres sensationnelles entre pilotes de très gros calibre, elle se serait bien passé d'un tel épilogue à polémique. Gageons qu'on en parlera encore longtemps, beaucoup plus que les récents brouhahas autour de la BoP qui sont, au final, bien insignifiants par rapport à ce qui s'est passé dans les dernières minutes des 8 Heures de Bahreïn...