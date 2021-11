C’est ce samedi, sous le soleil puis dans la nuit chaude de Manama que se dispute la finale du WEC, le championnat du monde d’Endurance.

Une semaine après les 6 H de Bahreïn, on prend les mêmes, sur le même tracé et on recommence pour une joute cette fois de 8 h dont cinq à la lueur des phares.

Du côté des trois pauvres Hypercars (Glickenhaus ne prévoit son retour en 2022 que si la balance de performances lui permet de rivaliser avec Toyota), la couronne 2021 se joue entre les équipages des deux GR010 Hybrid. Avec un gros avantage pour la N°7 de Kamui Kobayashi, Mike Conway et José-Maria Lopez face au trio de la N°8 Buemi-Nakajima-Hartley. En gros, avec quinze unités d’avance et seule l’Alpine comme concurrence, il suffit pour ainsi dire à la N°7 de terminer la course sans ennui pour que son équipage soit sacré.

Le principal intérêt de cette ultime confrontation réside donc dans les batailles en GTE-Pro et LMP2.

Après avoir subi la domination de Porsche le week-end dernier, Ferrari a obtenu une révision de sa BOP et aura donc une capacité de réservoir augmentée de 2 litres et 12 à 13 chevaux de plus. De quoi sans doute rééquilibrer les débats entre les duos Pierguidi-Calado (488) et Estre-Jani (911) plus séparés que par un point (139 à 138) en faveur de l’équipage AF Corse. Pas de calcul, celui qui sera devant l’autre décrochera le titre.

C’est à peu près pareil en LMP2 entre l’Oreca-Gibson du team belge WRT de Milesi-Frijns-Habsburg et la Jota de notre compatriote Stoffel Vandoorne associé à Sean Gelaël et Tom Blomqvist.

Avec seulement cinq points d’écart (113 à 108), le vainqueur sera assuré du titre.

Ce serait le quatrième cette saison (après le GT Sprint, le GT World Challenge et l’ELMS) pour la formation de Vincent Vosse roulant également en ADAC GT ce week-end avec Dries Vanthoor et Charles Weerts.

Mais l’équipe de notre ex-pilote de F1 est bien décidée elle aussi à décrocher aujourd’hui cette première victoire 2021 synonyme de sacre mondial