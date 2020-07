Cette fois, c’est la bonne, Barry Baltus est au départ du Grand Prix d’Espagne sur le circuit de Jerez, épreuve qui sera suivie dans une semaine du Grand Prix d’Andalousie sur le même tracé. Un double rendez-vous qui se reproduira à Saint-Marin, Aragon et Valence suite à la pandémie de Covid-19 qui a provoqué la suspension des courses pendant quatre mois, après le premier Grand Prix, organisé au Qatar, juste avant le début du confinement.

Pour notre compatriote, ce bouleversement du calendrier est une aubaine. "Initialement je devais rater les cinq premiers Grands Prix puisque je n’avais pas encore seize ans, et entamer la saison au Grand Prix de France, quatorze jours après mon anniversaire. Mais avec l’annulation du début du championnat, j’arrive à Jerez en n’ayant loupé qu’une seule manche, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, explique Barry. De plus je me suis blessé à l’épaule fin janvier, par conséquent j’ai pu profiter de cette période d’inactivité pour me faire opérer et totalement récupérer. J’ai repris l’entraînement fin juin, sans devoir brusquer les choses, je suis en pleine forme pour attaquer ma première saison Moto3."

