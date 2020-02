Roi de la terre, le pilote de la Ford Escort s’impose 43 ans après Tony Pond.

l est venu, il a vu, il a vaincu. Engagé sur la Ford Escort MKII Groupe 4 de Christophe Jacob déjà victorieuse à six reprises dont lors des deux précédentes éditions avec Bryan Bouffier puis Mikko Hirvonen, Kris Meeke a fait honneur à son rang d’invité d’honneur en remportant haut la main cette très humide 62e édition des Legend Boucles. Et s’il a fait trembler les assureurs, l’ex-pilote Citroën et Toyota en WRC n’a pas été fidèle à sa mauvaise réputation en rendant une voiture intacte à son préparateur.