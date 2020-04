Quand les circuits belges pourront-ils rouvrir leurs pistes et surtout quand des courses pourront-elles à nouveau être organisées dans notre pays? La question se pose toujours et le dernier Conseil National de Sécurité n'y a apporté que peu de réponses. Certes, vendredi dernier, la première ministre a confirmé que les "événements de masse type festival" restaient interdits chez nous jusqu'à fin août. Cela concerne principalement le Rallye d'Ypres, les 24H de Spa (déjà reportées en octobre) et le GP de Belgique de F1. Ce dernier pourrait-il avoir lieu à huis clos, soit sans public? "C'est à l'étude," nous a-t-on juste précisé du côté du gouvernement.

(...)