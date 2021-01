Première manche de l'IMSA, championnat nord-américain d'endurance automobile, les 24 Heures de Daytona ont été disputées jusqu'au baisser du drapeau à damiers. Au terme d'une lutte acharnée de 24 heures, l'Acura de Taylor/Rossi/Castroneves/Albuquerque s'est imposée après 807 tours couverts. Tout s'est joué à 7 minutes du terme avec la crevaison de la Cadillac pilotée par le Néerlandais Renger van der Zande, équipier du Danois et ex-pilote F1 Kevin Magnussen et du Néo-Zélandais Scott Dixon, qui était à moins d'une seconde de l'Acura. Ils terminent finalement 5e à 1:07.744. Le podium est complété par la Cadillac de Jimmie Johnson/Kamui Kobayashi/Simon Pagenaud/Mike Rockenfeller (USA/Jap/Fra/All), 2e à 4.704 secondes, et la Mazda d'Oliver Jarvis/Harry Tincknell/Jonathan Bomarito (G-B/G-B/USA), 3e à 6.562 secondes.

Il s'agit du premier succès à Daytona pour Acura, qui met fin à quatre ans de domination Cadillac.

Les deux seuls Belges engagés l'étaient en catégorie GTD et c'est Jan Heylen (Porsche) qui s'en est le mieux sorti en terminant 4e avec les Américains Patrick Long et Trent Hindman et l'Autrichien Klaus Bachler. Souvent bien placés, il a manqué un petit quelque chose pour faire mieux même s'ils échouent à 10 secondes à peine du podium et 33 secondes de la victoire. Quant à Laurens Vanthoor (Porsche), il a terminé 12e après un problème technique dans les dernières heures de course. La Mercedes de Russel Ward/Phillip Ellis/Indy Dontje/Maro Engel (USA/Sui/P-B/All) a remporté la catégorie.

Dans les autres classes, victoire de l'Oreca de Paul-Loup Chatin/Ryan Dalziel/Dwight Merriman/Kyle Tilley (Fra/G-B/USA/G-B) en LMP2. Pour la dernière apparition des GTLM à Daytona, Corvette s'est assuré le doublé avec une victoire pour Antonio Garcia/Jordan Taylor/Nick Catsburg (Esp/USA/P-B). Victoire en LMP3 pour la Ligier de Gar Robinson/Spencer Pigot/Scott Andrews/Oliver Askew (USA/USA/USA/Aus).