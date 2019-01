Les couleurs françaises brillent sur ce début d'Africa Eco Race. Très en forme depuis le départ donné à Nador, Dominique Laure (Optimus MD n°211) a remporté une nouvelle victoire d'étape lors de cette 3e journée, les concurrents devant rallier Agdal à Assa avec une spéciale de 400km à parcourir.

Lors de cette journée mêlant vitesse et navigation sur les pistes marocaines, le pilote au buggy jaune emmène un quadruplé Optimus MD en emmenant ses compatriotes Jean-Pierre Strugo, Jean-Noël Julien et Dominique Housieaux. Laure est toujours leader du classement général avec une avance de près de 17 minutes sur Strugo et de 49 minutes sur Julien.

C'est dans la catégorie des camions que les couleurs belges brillent. Igor Bouwens (Iveco n°405) a remporté la victoire d'étape devant le MAN n°404 de l'équipage portugais Jacinto-Marques-Cochinho. Au classement général, c'est Noël Essers (MAN n°401) qui est le mieux classé en se maintenant au 3ème rang derrière Jacinto et le Tchèque Tomas Tomecek (Tatra n°400). Bouwens est 6ème.

Chez les motos, le mano-a-mano entre Alessandro Botturi (Yamaha n°103) et Pal Anders Ullevalseter (KTM n°100) se poursuit. Si le Norvégien s'était imposé la veille, l'Italien a répliqué en remportant la victoire d'étape pour garder le leadership au général. Botturi n'a que 7 minutes d'avance sur Ullevalseter. Simone Agazzi (Honda n°116), 3ème au général, est déjà à 46 minutes.

Ce vendredi, les rescapés disputeront la quasi-totalité de l'étape sous forme de spéciale avec 492,75km à parcourir pour rallier Oued Draa à Fort Chacal.