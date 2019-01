Troisième victoire de classe en quatre étapes pour l’Iveco du Néerlandophone…

Et dire que cet Africa Eco Race avait failli ne jamais démarrer pour Igor Bouwens, privé de son co-pilote, rentré en toute hâte au pays au chevet de sa maman malade, la veille du grand départ de Monaco. Qu’à cela ne tienne : convoqué au pied levé, Tom De Leeuw sauta dans l’avion pour rejoindre la caravane au débarquement du bateau, le jour de l’An à Nador. Un coup gagnant, puisque l’Iveco blanc et rouge signa d’emblée le meilleur chrono de sa catégorie… et le deuxième temps scratch du classement auto/camion.

Trois jours plus tard, à l’arrivée dans la région de Laâyoune, notre compatriote signe sa troisième victoire en quatre étapes et confirme sa vélocité sur les pistes marocaines. Sans des ennuis de barre de direction lors de la 2e étape, il brillerait également en tête du classement général.

« On s’amuse comme des petits fous, » lance le pilote néerlandophone qui succède à son père Gregoor sur les pistes africaines. « Aujourd’hui, on s’est battu avec les buggy’s de tête, mais nous avons dû nous arrêter pour retirer les morceaux de pneus déchiquetés qui risquaient d’arracher la carrosserie. C’était très rapide et, surtout, très amusant. On a réussi à garder un rythme très élevé… »

A l’avant-veille de la journée de repos à Dakhla (dimanche), le pilote et concessionnaire bien connu de Herenthals, a donc retrouvé le sourire. « Certes, nous accusons toujours près de 2 heures de retard sur le Tchèque Tomas Tomecek, mais notre Iveco devrait également très marcher dans le sable en Mauritanie. Et là, les écarts ne se compterot plus en minutes, mais en heures ! »

De quoi entretenir le suspense jusqu’au Lac Rose. Du côté des voitures, guère de surprise avec une nouvelle victoire d'étape pour Dominique Laure (Optimus MD n°211) qui consolide son leadership au classement cumulé. Le Français a devancé d'un souffle David Gérard (Optimus MD n°210) et son dauphin au général, Jean-Pierre Strugo (Optimus MD n°203).

Chez les motos, deuxième victoire de classe pour Pal Anders Ullevalseter (KTM n°100) qui a devancé Alessandro Botturi pour près de deux minutes. Le pilote de la Yamaha n°103 conserve cependant la tête pour cinq minutes de bon sur le Norvégien.

Ce samedi, les concurrents rallieront Fort Chacal à Dakhla avec un total de 638 km à parcourir, dont 419 contre le chrono.