Chez les Bouwens, la passion se transmet de père en fils. Depuis l’année dernière, c’est Igor qui a pris la relève de son père, Gregoor. Tant à la concession Iveco de Herentals, la plus grande du pays, qu’au volant du camion de course dans les déserts africains, c’est aujourd’hui le fiston qui tient les rênes. Avec quatre victoires d’étape l’an dernier, lors de sa toute première participation, il a prouvé qu’il était sans doute le pilote le plus rapide de la catégorie camions sur cette Africa Eco Race. Mais des soucis mécaniques récurrents et une panne moteur en vue du lac Rose avaient anéanti tous ses espoirs.

