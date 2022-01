Il avait le sourire à son retour à Ha’il et on peut bien le comprendre. La deuxième partie de cette première étape du Dakar était particulièrement corsée avec 333 km contre le chrono et 81 % de pistes sablonneuses, non sans l’une ou l’autre dunes. Ce dimanche, le Qatari n’a fait qu’une bouchée de ce hors-d’œuvre que plusieurs de ses rivaux ont eu bien du mal à digérer, à l’instar de Nani Roma, Henk Lategan mais aussi et surtout des deux stars du clan Audi.