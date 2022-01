Alors qu’on a à peine atteint le tiers de l’épreuve, le 44e Dakar est-il déjà plié ? À la régulière, on peut penser que oui.

Pourquoi ? Car la combinaison Nasser Al-Attiyah-Mathieu Baumel et Toyota Hilux T1 + Overdrive est tout simplement la meilleure. Alors que les grandes étapes de franchissement, sa grande spécialité, ne sont pas encore arrivées, le Qatari possède déjà une solide avance de plus de 38 minutes sur son plus proche poursuivant, Sébastien Loeb.

(...)