Le Dakar 2021 est de nouveau endeuillé. Le motard amateur français, Pierre Cherpin, est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi nous a appris sa famille proche. Le Français, âgé de 52 ans, était en cours de rapatriement depuis l'Arabie Saoudite après avoir subi une grosse chute dimanche dernier à l'occasion de la 7e étape, provoquant un sérieux traumatisme crânien. Il devait arriver au Bourget ce vendredi avant d'être pris en charge au CHRU de Lille.

Quelques jours après le décès d'Hubert Auriol, la famille du Dakar perd ce vendredi un des siens. Le pilote amateur Pierre Cherpin s'est éteint lors de son rapatriement depuis Djeddah jusqu'au Bourget nous a annoncé son entourage proche. Le Nordiste de 52 ans devait être hospitalisé dans la journée à Lille, pour un traumatisme crânien. Cherpin avait sérieusement chuté dimanche lors de la 7e étape entre Ha'il et Sakaka, et avait été opéré d'urgence pour un hématome extra dural. Stabilisé en Arabie Saoudite, une poussée de température l'a emporté durant son trajet vers la France."Pierre nous a quitté des suites d'une fièvre aigüe probablement d'origine cérébrale dans l'avion sanitaire qui l'a déposé au Bourget" a expliqué dans la matinée la famille sur la page Facebook du pilote.

Le drame semblait dans un premier temps écarté, après la crainte survenue au kilomètre 178 dimanche dernier. Cherpin avait été placé en coma artificiel depuis son opération. Le rapatriement sous sédation vers le CHRU Salengro de Lille où il était attendu aura été fatal, le pilote succombant à ses blessures. Il souffrait également d'un pneumothorax et de côtes cassées suite à l'accident. Pierre Cherpin participait pour la quatrième fois au Dakar après avoir participé aux éditions sud-américaines en 2009, 2012 et 2015. Il faisait partie des malles-motos, ces aventuriers un peu plus extrêmes encore dans le monde du rallye-raid, puisque ne disposant d'aucune assistance et d'une simple malle comme bagage pour toute la durée de l'épreuve. " Je suis un amateur, je n’y vais pas pour gagner mais pour découvrir des paysages que je n’aurais jamais eu l’occasion de voir, expliquait-il à l'organisation. Tout est grisant, rouler avec une moto de course, vivre sa passion, apprendre à se connaitre."

27e pilote mort sur le Dakar

Pour sa deuxième édition en Arabie Saoudite, le Dakar perd un lourd tribut, une nouvelle fois dans le peloton motos. En 2020, deux pilotes sont décédés sur les routes saoudiennes vers Djeddah. Le Portugais Paulo Gonçalves était mort d'une chute lors de la 7e étape. Le Néerlandais Edwin Straver avait pour sa part succombé à ses blessures une semaine après la fin de l'épreuve, consécutivement à une chute lors de la 11e étape. Pierre Cherpin est le 27e pilote à perdre la vie sur le Dakar depuis sa création en 1979, le 22e motard.