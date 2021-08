Il est notre meilleur espoir de podium dans la catégorie GTE-Am sur cette édition 2021 des 24 Heures du Mans. Engagé sur la Porsche 911 RSR n°18 du Absolute Racing, Alessio Picariello dispute les 24 Heures du Mans pour la première fois de sa carrière ce week-end. Une participation qui a été confirmée pour notre champion en European Le Mans Series il y a plusieurs mois déjà., nous explique Alessio, qui avait disputé la course de Porsche Carrera Cup sur le circuit sarthois en 2020.

Absolute Racing pourra compter sur le renfort du Proton Competition, un team que le Namurois connait puisqu'il a disputé l'European Le Mans Series au sein du team allemand l'an dernier. Cette participation dans la Sarthe est le summum de la rédemption de "Pica". Au soir de son titre en F4 allemande en 2013, sa carrière était au point mort. Le garçon a trouvé son salut en Asie où il a officié pendant plusieurs années. Bien lui en a pris puisqu'il fait partie aujourd'hui des jeunes pilotes Porsche les plus prometteurs. "Je dois ma présence au Mans à 90% à mon parcours asiatique", reconnait-il. "Je suis resté en bons rapports avec Absolute Racing, ce qui a facilité les choses. Mon statut de pilote officiel Porsche Asie-Pacifique et mon titre en ELMS sur une 911 RSR ont également joué un rôle. Je pense avoir prouvé de quoi j'étais capable au volant d'une GTE et c'est pour cela que le team a fait appel à moi".

Pilote le plus rapide de la voiture, Alessio s'est à un moment classé 2ème du GTE-Am lors de la journée-test. Avec l'expérience de Marco Seefried, on peut s'attendre à de belles choses pour la 911 RSR n°18. "Personnellement, je pense qu'un podium est possible mais le résultat final dépendra beaucoup de la prestation d'Andrew qui n'en est qu'à sa troisième course cette saison. Nous avons déjà prouvé à Spa-Francorchamps et Monza que le Top 3 était atteignable. Dans tous les cas, nous ne nous considérons pas comme des favoris. Nous avons d'ailleurs choisi le slogan "Underducks" vu que nous sommes des outsiders et qu'il y a plein de canards sur la livrée de notre Porsche !"

Picariello ne sera de surcroît pas seul au Mans. "Je suis parvenu à obtenir deux pass pour mes parents. Ils me suivent depuis mes débuts en karting et n'ont pas beaucoup l'occasion de venir me voir courir, surtout depuis la pandémie de Covid. Je tenais à ce qu'ils soient présents pour ce week-end très particulier".

La Porsche anthracite et or parviendra-t-elle à se hisser sur le podium dimanche après-midi ?