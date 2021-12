Un peu plus d'un an et demi se sont écoulés depuis qu'Alessandro Zanardi a été grièvement blessé dans un accident de handbike en juin 2020 en Italie. Dans son long processus de récupération, l'Italien démontre son esprit combatif bien connu de tous. Le quinquagénaire a entre-temps quitté l'hôpital et poursuit sa réadaptation en partie à son domicile. Son épouse Daniela Zanardi en a profité pour s'adresser au public et répondre aux questions sur l'état du rétablissement d'Alex.

"Nous recevons encore beaucoup de messages et à l'occasion du 55e anniversaire d'Alex en octobre, c'était fou de voir combien de personnes lui ont accordé une attention, également via les médias sociaux", explique Daniela. "Cette grande sympathie montre à quel point le rétablissement d'Alex touche les gens. Pour cette raison, nous avons décidé d'offrir au public un aperçu de son processus de rétablissement actuel. En même temps, nous apprécions que tout le monde comprenne qu'en dehors de cela, nous ne pouvons pas répondre aux nombreuses questions concernant sa santé et nous demandons également à chacun de respecter notre vie privée. Parce que notre priorité absolue est d'accompagner Alex dans son aventure avec toute notre énergie".

"Son rétablissement continue d'être un long processus. Le programme de revalidation dirigé par des médecins, des physiothérapeutes, des neuropsychologues et des orthophonistes a permis des progrès constants. Bien sûr, des revers sont là et peuvent encore se produire. Parfois, vous devez également faire deux pas en arrière pour faire un pas en avant. Mais Alex prouve encore et encore qu'il est un vrai combattant"

"Une étape importante a été qu'Alex a pu quitter l'hôpital il y a quelques semaines et qu'il est de retour chez lui avec nous maintenant. Nous avons dû attendre très longtemps et nous sommes très heureux que cela soit possible maintenant, même s'il y a encore des séjours temporaires dans des cliniques spéciales prévus dans le futur afin de pouvoir profiter de mesures de réadaptation spéciales sur place".

"Il est important qu'il soit de retour avec sa famille et dans son environnement familier. Vous devez également considérer qu'en raison de la situation du Covid, Alex n'avait que des personnes avec des masques faciaux et de l'équipement de protection autour de lui pendant un an et demi. En outre, en raison des mesures de protection complètes et importantes dans la clinique, les possibilités de visite sont, bien sûr, très limitées".

"Alex n'a pas rencontré d'amis et une partie de sa famille depuis un an et demi. Seuls moi, notre fils et la mère d'Alex pouvions lui rendre visite, mais toujours une seule personne par jour et ce seulement pendant une heure et demie. Tout cela n'a pas aidé à faciliter la situation pour Alex. Par conséquent, il est utile qu'il soit maintenant à la maison avec nous, même si aussi à la maison, il ne peut actuellement être qu'avec la famille la plus proche au vu de la recrudescence de la pandémie. Mais nous sommes avec Alex toute la journée, il est dans son environnement familier et pourrait donc revenir un peu à la normalité. Cela lui donne une force supplémentaire. Nous sommes très reconnaissants envers le personnel médical des cliniques dans lesquelles il a été traité. Les médecins, le personnel soignant, les thérapeutes et toutes les personnes impliquées ont tant fait pour Alex et continuent de nous accompagner dans son processus de rétablissement. Dans les cliniques, Alex est entre de très bonnes mains, mais sa propre maison est toujours sa propre maison".

"Pendant la semaine, un thérapeute travaille avec lui et ils font des exercices physiques, neurologiques et logopéniques. En ce qui concerne sa condition physique, il y a beaucoup de progrès. Alex a de plus en plus de force dans les bras, ce qui a beaucoup augmenté. Et, sauf à l'hôpital où il était beaucoup au lit, Alex passe maintenant la majeure partie de la journée en fauteuil roulant avec nous. Il se repose juste un peu l'après-midi après le déjeuner".

"C'est encore un chemin long et difficile qu'Alex aborde avec beaucoup d'esprit combatif. C'est d'une grande aide pour lui et pour nous que nous recevions autant de soutien. Nos amis sont toujours là pour nous. Nous en sommes très reconnaissants. Ces liens forts nous donnent de l'énergie supplémentaire. Il y a également la sympathie que nous recevons des pilotes de course, des fans et des amis du monde entier. Nous aimerions exprimer un grand Grazie à tous ceux qui envoient leurs bonnes pensées et leur force à Alex", conclut Daniela.

In bocca al lupo, Alessandro !